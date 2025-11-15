古江彩佳はフロリダ“前哨戦”で予選落ち「どうしようもない体の状態」
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 2日目◇14日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞厳しい表情を浮かべたまま、古江彩佳は最終18番のグリーンを下りた。1アンダー・18位でスタートした2日目に、4バーディ・5ボギー・1ダブルボギーの「73」を叩いた。トータル2オーバーでカットラインに1打及ばず、今季5度目の予選落ちとなった。
《写真》古江彩佳、西村優菜、青木瀬令奈の古いFWは打痕がビッシリ
「どうしようもない体の状態だった。朝からそうは思いたくはなかったけれど、練習場から（体の動きが）あまりよくなかった」。距離が短い1番から連続ボギー発進。要所でしっかりとバーディを奪っていくが、じわりじわりとスコアを落としていくことになった。10番ではダブルボギー。11番からの連続バーディで立て直したが、パーオンを逃した14番パー5をボギーとしてカットラインをまたぎ、戻ってこられなかった。「耐えたかったというのも多かったけれど、どうしようもない方にいってしまった」と、淡々と振り返る。この秋は日米共催「TOTOジャパンクラシック」を含めて日本で4試合、マレーシアと韓国で1試合ずつと、アジアでのプレーが続いていた。結果的に、ひさしぶりのアメリカらしいバミューダ芝に手を焼いた。ただ、来週の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」も同じようなシチュエーションになることは確かだ。「このフロリダの芝を練習できたと思って。来週は予選落ちもないので、4日間、悔いなく終わりたい」。シーズンの締めくくりに向けて、改めて気を引き締めた。（文・笠井あかり）
