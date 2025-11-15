BTS・JIN、「僕もきれいで、美しい写真がたくさん」と自信 『SPUR』表紙に登場で反響「さすがWWH」「王子」「ページ全部宝物級」
7人組グループ・BTSのJINがモード誌『SPUR』（シュプール／集英社刊／21日発売）1月号の表紙を飾る。通常版と増刊の2形態で、FREDの貴重なアイテムを身につけ登場する。
【写真】美しすぎる横顔も…JINが登場する『SPUR』1月号
“ワールドワイドハンサム”として世界中から愛されているJIN。グローバルブランドアンバサダーを務めるフランスのジュエリーメゾンFREDの貴重なアイテムを身につけ、発光するような輝きを放ってる。あまりの美しさに、通常版と増刊と2パターンの表紙が実現。
通常版ではJIN本人が「とても印象深く心をつかまれた」と語る「フォース10 フレッド ヒーローカット ブレスレット」を、増刊では最新のハイジュエリーコレクションから、プレシャスなリングを着用。表紙と連動した特集（通常版・増刊ともに）では「幸せを君に」と題して、JINの魅力を14ページにわたり掲載している。BTSのメンバーとの心温まるエピソード、日本で行ったソロツアーでの思い出、そして今後についてのインタビューも収録している。
JINは「久しぶりに新しい姿をみなさんにお見せできると思います。FREDのジュエリーもきれいですし、それに僕もきれいで、美しい写真がたくさん撮れました。ぜひ見てくださるとうれしいです」とコメントしている。
情報が解禁されるとファンからは「ビジュがステキ」「笑いの絶えない現場、JINらしい」「圧倒的ビジュに明るく優しい人柄があるなんて王子」「さすがWWH」「透明感やばい…ページ全部宝物級」と反響が集まっている。
