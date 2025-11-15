【くら寿司】口の中でとろける贅沢メニューが勢ぞろい。「極上とろまぐろ」フェア開催中！

回転寿司チェーンのくら寿司では、2025年11月14日から数量限定で「極上とろまぐろ」フェアを実施しています。

ブラックフライデーにちなんだ「黒」スイーツも登場

口の中で"とろ"ける贅沢な味わいが勢ぞろいしています。

＜11月14日から24日まで販売＞

・熟成中とろ

「熟成中とろ」は、マグロの中とろ部分から特に脂のりの良いものを厳選し、熟成させて旨みを引き出しています。脂の旨みとマグロ本来の旨みのバランスが絶妙です。

価格は300円。

・炭火焼 まぐろたたき

全店110円とお値打ち価格で味わえる「炭火焼 まぐろたたき」は、後味さっぱり、もっちり食感の国産ビンチョウマグロを使い、表面を炭焼きした香ばしさも楽しめます。

・かつおハラミカツ（一貫）

また、「かつおハラミカツ（一貫）」は、カツオの中でも脂のりが良く、濃厚な旨みが堪能できる希少部位のハラミ部分をカツにしています。甘辛い天丼ダレで仕上げ、噛むほどに広がる旨みを味わえます。

価格は115円。数量限定です。

・とろかつお

"一本釣り"で漁獲した、鮮度と品質の良いカツオを、職人が1匹ずつ脂のりを確認して選別しています。濃厚な旨みととろけるような口どけをお値打ちに堪能できます。

価格は160円。数量限定です。

・ふぐ皮ポン酢

下関の老舗水産会社から仕入れた国産トラフグのフグ皮と、国産マフグの身を使用。コリコリ食感とフグの旨み、さわやかな柑橘の香りをまとった自家製ジュレポン酢でさっぱりと仕上げています。七味と大根おろしのピリ辛も合わせて楽しめる大人の味わいです。

価格は115円。

＜11月24日まで販売＞

・熟成大とろ（一貫）

マグロから5％ほどしか取れない最高級部位を使用。独自の熟成技術で旨みと甘みを引き出しています。

価格は380円。

"黒"で楽しむブラックフライデー限定スイーツ

11月28日のブラックフライデーにちなんだ、"黒"がテーマのスイーツも新登場します。

・ブラックペッパーバスクチーズケーキ

「ブラックペッパーバスクチーズケーキ」は、見た目が濃くなるようケーキの表面を焼き上げ、ブラックペッパーを使用しています。

オーストラリア産クリームチーズを使い、表面は香ばしく、中はクリーミーでとろけるような食感に。チーズのコクが活きる甘さ控えめに仕上げています。

チーズケーキの濃厚なコクと甘みに、ブラックペッパーの刺激と表面を焼き上げたウッディな香りを存分に楽しめます。

価格は330円。

・黒ごま パンダどら焼き

「黒ごま パンダどら焼き」は、パンダのような黒と白の見た目が特徴。こし餡に黒ねりごまを練り込み、塩がきいた香ばしく濃厚な黒ごまあんと、甘くないホイップクリームを、和歌山県産の備長炭パウダーを混ぜた皮で挟んでいます。

黒ごまの香りとコクに軽やかなクリームが合わさり、食後でも食べやすい味わいに。

はちみつを使用しています。

スイーツの販売期間は、いずれも11月14日から28日まで。

今回紹介した商品は、「炭火焼 まぐろたたき」を除き、店舗によって価格が異なります。また、ブラックフライデー限定スイーツはテイクアウトできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部