マッチングアプリで出会った男性とデートに行くと、性格や相性のチェックをすると思います。ただそれ以前に、もっと気になる部分があると幻滅してしまうようで……？

今回は、マッチングアプリで出会ったマザコン男を撃退した話をご紹介いたします。

食べ方が汚いマザコン男

「マッチングアプリで出会ったイケメン。まさかアプリでこんなイケメンに出会えると思っていなかったので、ルンルンでデートに行ったんです。ただ、予約した店でランチをしたのですが、食べ方が超絶汚くてドン引きしました……。

ニワトリが餌を食べたのかと思うくらい、彼のお皿の周りは汚れてたし、服にも飛び散っていたため、さすがにスルーはできず指摘したんです。すると彼は『汚くなんてない！』『ママだったら食べにくい料理は小さくしてくれるし、こぼしても拭いてくれるのに』『なのになんで君は気づかいができないんだ！』と言われました。

その瞬間、相当なマザコンだと察し『いい年して食べ方のマナーが悲惨でマザコンなんて終わってますね』『イケメンなのに彼女がいない理由がよくわかりました』と言って、ランチ代を置いて店を出ました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 食べ方が汚い人って気になってしまいますよね。しかもマザコン発言までされたら、その時点で気持ちは冷めてしまうでしょう。

