「秋冬は地味になりがち」→ 解決！【グローバルワーク】サッと穿くだけ！「主役級スカート」

「秋冬服はなんとなく地味に見える……」そんな悩みを解消してくれそうなのが、【グローバルワーク】の主役級スカート。素材やシルエットにこだわったデザインが揃い、一枚取り入れるだけでコーデがぐっと華やかに映りそうです。きれいめにもカジュアルにも着回せそうなラインナップに加えて、スタッフさんのスタイリングもご紹介します。

落ち着いたトーンで上品に映える大人のプリーツスカート

【グローバルワーク】「イージーケアプリーツスカート」\5,990（税込）

ブランドのオリジナルチェック柄が印象的なスカートは、落ち着いた配色で秋冬らしさを感じられそうな一枚。ほんのりツヤ感のある生地と動きのあるプリーツが、大人っぽく、どこか華やかな雰囲気を演出してくれそうです。明るめのカラーのプルオーバーと合わせると、全体に軽やかさが加わり、顔まわりもパッと明るい印象になりそう。黒のローファーで足元を引き締めれば、スカートの存在感をより引き立ててくれそう。

ヴィンテージライクな風合いが魅力のIラインスカート

【グローバルワーク】「ピーチサテンIラインスカート」\4,990（税込）

やわらかな光沢感と、ヴィンテージ感のある質感が魅力のスカートは、すとんと落ちるシルエットに、後ろスリットが入っていることで、動きやすそう◎ レースプルオーバーにベストを重ねたレイヤードコーデにも自然に溶け込み、女性らしさを引き立ててくれそうです。ウエストにベルトをプラスすれば、脚長効果も期待できるかも。落ち着いた印象の中に、ほんのり華やかさを添えてくれそうな一着です。

しなやかに揺れる滑らかニットスカート

【グローバルワーク】「滑らかニットフレアスカート」\5,490（税込）

滑らかな質感のニットが魅力のフレアスカートは、ふんわり広がるシルエットが女性らしさを演出してくれそう。裏地付きで安心感がありながら、マシンウォッシャブル仕様でお手入れも簡単そう。毎日のコーデに取り入れやすそうな着回し力の高さも嬉しいポイントです。トップスをインしてきれいめに、カーデやセーターを合わせてラフに、どんなスタイリングにも自然になじんでくれそうな一枚です。

シャーリングで魅せるすっきりIラインスカート

【グローバルワーク】「シャーリングIラインスカート」\5,990（税込）

ほどよくフィットしながらも締め付け感の少なそうな、シャーリング仕様のスカートは、全体はすっきりとした印象ながら、裾がほんのり広がるシルエットが美シルエットを叶えてくれそうです。ウエストは総ゴム仕様で、締め付け感が少なくリラックスして穿けそうなのも嬉しいポイント。カジュアルダウンしたスタイルにもマッチし、気負わず日常に取り入れられそうな一枚です。

※すべての商品情報・画像はand.ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki