BMX歴30年の美人ライダー飯端美樹の告白「競技者はたった数人……」から五輪正式種目になるまで

競技用のBMXに跨り、ブラウンのロングヘアをなびかせる美女。モデルのような出で立ちでありつつ、服装越しに伝わるアスリートのような筋肉……彼女はいったい何者なのか。

BMXとは、「バイシクルモトクロス」の略で自転車競技の一種である。アメリカ西海岸のローティーンの間で盛んになり、’70年〜’80年代のアメリカ映画によく出てきた。子供たちが小さなBMXを乗り回し、芝生にゴロンと放り出すシーンを覚えている読者諸兄も多いだろう。映画『E.T.』で自転車の前カゴにE.T.を乗せて空を駆ける有名なシーンがあるが、あの自転車もBMXだ。

そんなBMXレーシングの日本の“パイオニア”で、今も第一線で活躍しているのが、冒頭で紹介した飯端美樹選手（40）だ。

化粧を欠かしたことはない

10月中旬、茨城県つくば市にある「サイクルパークつくば」で開催された『第42回全日本自転車競技選手権』のBMXレーシング当日。レーシングジャージのパンツ、サーモンピンクのカットソー姿の飯端選手がフライデーデジタルの取材に応じた。

「子供の頃に住んでいた家の近くの公園にBMXのコースがあったんです。父が先にハマり、当時10歳の私も半ば強制的に始めさせられました（笑）。それまでは普通の自転車に乗っていて、BMXは当然まるっきりの初心者。でも、競技を始めて１ヵ月で出場したレースでたまたま優勝して……気づけば今日までずっと乗っています」

BMXレーシングは20インチのタイヤ、低いサドルとは対照的に高めのハンドル車両を使用。コースによって異なるが、約５ｍほどの高さのスタート地点から滑走するように下り、いくつものコブや急カーブをクリアして、全長300〜400ｍの距離を競い合う。

「BMXの魅力って、エンジンがついておらず“人力で走る”自転車をあんなに速いスピードで走らせてしまうところにあると思うんです。初めて見る人にとって驚きがあると思いますし、先にゴールした人間が勝つというルールでわかりやすさもあります」

飯端選手は15歳という若さで世界選手権に日本代表として初参戦。翌16歳の時に国内競技者“最年長”となると、より高みを目指すために拠点をBMXの本場・アメリカへと移した。強い選手から刺激を受けながらトレーニングやレースに励み、実績を積み重ねる日々を送った。

彼女のBMXライダー歴は日本女子BMX競技の“歴史”そのものでもある。女子プロライダーとしての位置が確立してない日本で、唯一多数の企業にスポンサードされ、プロとして活動できる環境を作った第一人者なのだ。

「BMXのプロクラスのカテゴリーを成立させるには最低５名の選手が必要なんですが、私のような現役ライダーだけでは足りませんでした。そこでBMX経験のあるライダーのお母さんにもお願いして出場してもらって、初めて女子カテゴリーを作りました。21歳の時です」

それから数々の大会で優勝を経験し、競技を牽引。’08年の北京オリンピックから正式種目になったBMXレーシングで、彼女は北京・ロンドン・リオと３大会連続で強化指定選手に選ばれた。

その一方で、「ずっと悶々としていた」と吐露する。

「 “自転車の格闘技”とも言われ、レース中の接触や転倒によるケガが付きまとうタフなスポーツ。なので、女子ライダーがBMXから離れていってしまうのは自然なことですし、世界共通の課題なんです。でも、それが残念でなりません。

私は“ショートカットで化粧っ気もなし”という女性アスリートの固定観念にとらわれるのは違う気がしていて、10代の頃から練習でもレースでも化粧を欠かしたことはないですし、髪の毛も伸ばして巻いて気持ちを高めるようにしています。それでいて強いって格好いいじゃないですか。

アメリカはそういう自由な選手が多いのですが、日本は競技をすることで何かを制約される……というのが強すぎる気がするんですよね」

引退のタイミングは「いっぱいあった」

レース会場には、ウェアやプロテクター姿が可愛らしい５歳くらいの子供からムキムキの若者、そしてベテラン勢まで男女問わず、多くの出場者が詰めかけていた。オリンピックの正式種目にもなり、競技人口は年々確実に増えている。

BMXの虜になってから30年――12月には地元・大阪で『30周年記念レース』を開催する予定だが、いつまで走り続けるのか。

「引退するタイミングはこれまでにいっぱいあったと思うんですけど、ここまで来ると逆にもう決められない（笑）。今は明確に『〇歳まで！』とは決めていません。競技自体に年齢制限はないですし、世界選手権では60歳以上の選手もいます。私も乗れるまでは乗ろうかな、って思っています」

飯端選手はアスリートとして活動する一方、大手芸能プロダクションにも所属し、モデルとして活動した経験もある。SNSには海外での練習風景や日常風景と並んで、抜群のスタイルが眩しい水着写真も投稿されている。

「ここ何年かは世界選手権の前に２週間くらい海外遠征へ行ったり、環境の良いオーストラリアや米カリフォルニアに２〜３ヵ月滞在してトレーニングをするようにしています。日焼けが好きで、暇さえあれば近くのビーチを訪れていました！

モデル活動というほどでもないですが、’13年にはドイツでカレンダーの撮影をさせていただいて、背中を見せたセミヌードの一枚がお気に入りです。気温10℃の中、上半身裸で寒さに震えながら撮ったのはいい思い出です（笑）。“10年経ったら、また同じカットの写真を撮ろう！”と思っていて、昨年、実際に撮ったんですよ！ BMX以外にもいろいろな経験ができることはありがたいですね」

この日、惜しくも優勝を逃した飯端選手は、「悔しい！ チャンピオンジャージを着て表彰台に乗るはずやったのに」と納得がいかない様子だった。

「全日本のマスターズ（30歳以上の会員限定クラス）は昨年、一昨年と連覇していただけに、今日の２位は負けに等しい。まだ勝ったことがない世界選手権のマスターズで勝つのが目標です」

BMXの普及、女子ライダーたちの競技離れ阻止に注力し、自分の野望実現にも真っすぐ――“勝ち”に貪欲な彼女は、使命感を胸に走り続ける。