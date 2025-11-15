二宮和也、岡田准一撮影の「同期で同い年」人気俳優との肩組みショット公開「存在が奇跡みたい」「GANTZ思い出す」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】嵐の二宮和也が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。「同期で同い年」の人気俳優とのオフショットを披露した。
【写真】二宮和也「同期で同い年」人気俳優
この日、二宮は「同期で同い年。中々いない存在でまさか同じシーンがあるとは、、、と感慨深い夜でした」とつづり、Netflixシリーズ「イクサガミ」（全6話一挙配信）で共演している俳優の山田孝之との肩組みショットを公開した。二宮は「お互いに『よくここまで生き残ったよなぁ』っと話したもんです笑」と山田とのやりとりを回想し「この話を聞いた岡田君が『なら2人撮ってあげるよ』と粋な事を。。ありがとうございます」とこの写真の撮影者は俳優の岡田准一だと告白。最後に「イクサガミ、お楽しみに」と記している。2人は2011年公開の映画「GANTZ」で共演している。
この投稿には「存在が奇跡みたい」「最高の笑顔」「年の重ね方が素敵」「GANTZ思い出す」「胸が熱くなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆二宮和也、人気俳優との肩組みショット公開
◆二宮和也の投稿に反響
