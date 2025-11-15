ガーナ戦の先発11人を英記者が採点【写真；徳原隆元】

日本がガーナに2-0で完勝。

　24歳の佐野が採点はトップ

　日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、豊田スタジアムで行われたキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦し、2-0で勝利を収めた。かつてアジアサッカー連盟の機関紙「フットボール・アジア」の編集長やPAスポーツ通信のアジア支局長を務め、ワールドカップ（W杯）を7大会連続で現地取材中の英国人記者マイケル・チャーチ氏が、この試合の先発メンバー11人を採点する。

＜GK＞
■早川友基　6.5
　鈴木彩艶がパルマで指を負傷していなければ、このガーナ戦の先発があったかどうかは疑問だ。しかし、鹿島アントラーズのGKはアウェーチームの脅威がほとんどなかった試合を問題なく過ごした。最終ラインの背後へのパスを予測する動きは鋭く、堅実なパフォーマンス。

＜DF＞
■渡辺剛　6
　フェイエノールトのDFは右のセンターバックとして日本代表として8試合目の出場。ガーナの攻撃陣と激しく戦い、多くのチャンスは作らせなかった。

■谷口彰悟　6.5
　3バックの中央で今回も安定していた。このベテランCBは狡猾さと経験を生かし、90分間を通してガーナの攻撃陣にほとんどチャンスを与えなかった。

■鈴木淳之介　7
　サムライブルーで試合を重ねるごとに成長を見せており、左CBでまたしても力強いパフォーマンス。献身的な守備だけでなく、攻撃でも貢献。終盤には藤田譲瑠チマのチャンスを演出したが、シュートは外れた。

＜MF＞
■堂安律　7.5
　この試合も右サイドで強烈なパフォーマンスを見せ、ウイングバックのポジションを自分のものにしつつある。久保建英との連係はやはり脅威で、ゴールは彼が最も得意とする形だった。ニアポストを破ったクレバーなフィニッシュは、相手GKにとってノーチャンスだった。

■佐野海舟　8
　堂安がサイドで輝きを放った一方で、この試合の主役はまさに日本の心臓といえるこの男だった。マインツのMFは遠藤航の後継者として現在だけではなく、未来に向けても重要な存在であることを示した。ボール奪取と前線へボールを運ぶ動きで日本に先制点をもたらした。

■田中碧　7
　シルクのように滑らかな彼のプレーはいつ見ても楽しい。佐野とのコンビで快適にプレーし、ガーナのフィジカルの強さにもうまく対応した。セットプレーからもガーナにいくつかの問題を引き起こしていた。

■中村敬斗　6
　左ウイングバックとして出場したが、比較的静かな夜を過ごした。最初の45分はあまり目立てず、堂安のシュートチャンスを演出したが、それはブロックされた。69分には自ら惜しいシュートを放ったが、それも枠を捉えることはできなかった。

■久保建英　7
　彼の最高のパフォーマンスではなかったかもしれないが、堂安との連係やより中央に位置したときのプレーはやはり脅威となっていた。巧みなコーナーキックから堂安へチャンスを供給したが、シュートはクロスバーを越えた。

■南野拓実　7
ファインゴールで日本を勝利に導いた。モナコのMFは前半6分のチャンスはものにできずも、16分のゴールで帳消し。いくつか良いボールタッチも見せた。

＜FW＞
■上田綺世　6
この男の最大の長所はボールを受け、他のプレーヤーを生かす能力だが、この試合ではそういったプレーは最小限だった。何本か放ったシュートも枠を捉えきることはできなかった。（マイケル・チャーチ／Michael Church）