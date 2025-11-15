【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

森友事件「新たな事実はない」？ 高市首相のふざけた答弁に片山財務相は苦しい“言い訳”

「きょうは赤木雅子さんも傍聴にいらしております」

11月10日の衆議院予算委員会。立憲民主党の川内博史議員は、森友事件で命を絶った財務省近畿財務局の赤木俊夫さんの妻が傍聴に来ていることを告げた。その瞬間、委員会室の議員たちが一斉に傍聴席を振り返った。片山さつき財務大臣も大臣席から見つめていることに、傍聴席の雅子さんは気付いた。その場にいた某国会関係者によると、

「あれで一気に予算委員会に緊張感が走りましたね」

場が引き締まったところで川内議員は新事実で切り込んでいく。高市首相は国有地値引きの根拠とされたゴミの量が大幅に少なかったことを新事実と認めながらも、再調査は必要ないという“苦しい”答弁に終始した。11日の記事でご紹介した通りだ。

さらに川内議員は二の矢を用意していた。国有地の売却後に近畿財務局が土地を管理する国土交通省大阪航空局に送った「債権発生通知」という文書。そこには売却額の根拠となる「評価調書」を添付するのがルールで、この時の通知にも添付したように記されている。

ところが実際は添付されていないし、そもそも作成もされていない。開示文書などから判明した新事実を川内議員が突き付けると、片山財務大臣は「近畿財務局は調書が添付されていないことを恐らく把握していた」とした上で「必要だったことを失念していたのではないか」と答弁した。「把握」しているのに「失念」とは、いかにも“苦しい”答弁だ。

この後、片山大臣は傍聴席を見上げ、亡くなった赤木俊夫さんについて「改めて心よりお詫び申し上げますし、謹んでお悔やみ申し上げます」と陳謝し深々と一礼した。これはなぜなのか？ 14日の会見で質すと、

「川内委員が冒頭にご遺族が傍聴席にいらっしゃるとおっしゃったものですから、どの方か私から見えないので確認はできないけど、そちらを向いて頭を下げるのが当然と思いました」

では、評価調書について「把握」しながら「失念」したという矛盾については……。

「評価調書の作成を失念していたということです。その上で、通知に調書が添付されていないことは把握していた」

やはりおかしい。評価調書という売却額の根拠となる重要文書の作成を「失念」しておきながら、通知には「添付した」と書き、添付せずに送ったことは「把握」していた。そんなこと、ありえないだろう。相当“苦しい”言い訳だ。財務省が触れてほしくない問題が潜んでいるのか？

雅子さんにとっては、大臣が自分の方を向いてお詫びしたのはありがたかった。それでも肝心の再調査による真相解明は、高市首相も片山大臣も頑なに拒んでいる。どうすれば打開できるのか？ 川内議員は手応えを感じているようなので、今後に注目したい。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）