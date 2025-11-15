食楽web

●蕎麦が好きでお酒が好きな小宮山雄飛さんが、美味しいお蕎麦屋さん、そして蕎麦屋呑みの魅力を伝える連載。今回は日本橋の名店『室町砂場 日本橋本店』を訪問。

明治2年創業、東京の蕎麦好きなら知らぬ者はいない、老舗中の老舗『室町砂場 日本橋本店』。

「砂場」というお店の名前の由来は、大阪城を作る際に砂を置いていた砂置き場にあったお蕎麦屋を、お客さんが「砂場」と呼び始めたことから。つまりは大阪が発祥ということ。

日本橋の裏路地に店を構える『室町砂場 日本橋本店』

よく東京は蕎麦文化、大阪はうどん文化と言われますが、東京の老舗の「砂場」のルーツが実は大阪にあるというのが面白い。

これ、蕎麦好きの蘊蓄（うんちく）初級ですから、しっかり覚えておきましょうね。

名店『室町砂場 日本橋本店』の楽しみ方

落ち着いた雰囲気の店内

さて、こちらには蕎麦前が色々ありますが、まずは名物の「あさり」（825円）で一杯というのが、こちらのお店ならでは。上品なダシであさりを炊いた、老舗ならではのしみじみ美味しい一品です。

合わせるお酒は、そば焼酎「那由多の刻」のそば湯割り（770円）。蕎麦そのものを食べる前に、焼酎と蕎麦湯で、蕎麦の香りを存分に楽しみます。

そば焼酎のそば湯割りで蕎麦の香りを楽しむ

蕎麦前2品目は、珍しい「おかめ吸い」（1540円）。天ぷらそばから蕎麦を抜いたものを「抜き（室町砂場では「天吸い」と呼ぶ）」と呼びますが、こちらはおかめそばから蕎麦を抜いたもの。

左手前が「あさり」。右奥は「おかめすい」

かまぼこに海老、玉子焼きなど具沢山であれこれつまめるのが楽しい。器の底には海苔が敷いてあって、つゆを吸ってしなっとなった海苔がまた美味しいこと。

秋はおかめすいに松茸が入っているのが嬉しい

そして、なんと秋シーズン限定で、しいたけの代わりに松茸が入っているという、嬉しいサプライズが！

蕎麦前の後は2種類のおそばをたぐる

お待ちかねのお蕎麦の時間

おそば1枚目は「別製ざる」（990円）。

ざるなのに海苔がかかってないと思うかもしれませんが、室町砂場ではそばの芯だけを挽いた更科粉を卵でつないだものを「ざる」、挽きぐるみ粉等のそば粉を二八の割合でつないだものを「もり」として、2種類のお蕎麦を出しているんです。

「別製ざる」990円

江戸前の濃いめのつゆをちょこっとつけて、真っ白の蕎麦を粋に楽しむ。更科特有のつるっとした喉越しと、歯で噛み切る時のパツンとした歯応えが絶妙です。

2枚目は室町砂場が発祥の「天もり」（2200円）。

「天もり」2200円。“もり”と名の付くそばには挽きぐるみが使われている

暑い夏でも天ぷらそばを楽しめるようにと考案されたのが、天ぷらの入った温かいつゆと、冷たいそばの組み合わせ。

二八でカドがしっかり立った蕎麦は、まさに東京を代表する味。

いつ訪れても大満足の蕎麦呑み時間が過ごせる

エビや貝柱の旨みがつゆに溶け出し、天ぷらのごま油でコクが加わったつゆも、ざるそばのつゆとはまた違う味わいなので、ぜひとも両方頼んでほしい。

食後はご主人と蕎麦談義に花が咲く

こちらの日本橋本店と赤坂店で、今までこのお蕎麦を何枚食べてきたことか。食べ盛りの頃は「量が少ない」なんて思ったこともありましたが、お酒と蕎麦前を嗜むようになってからは、むしろこの量が〆にちょうどいい。

明治から続く名店で、蕎麦の魅力をしっかり堪能しました。

●SHOP INFO

室町砂場 日本橋本店

住：東京都中央区日本橋室町4-1-13 砂場ビル

TEL：03-3241-4038

営：11:30～15:30、16:30～21:00（昼夜共に閉店30分前L.O.）

土11:30～16:00（閉店30分前L.O.）

休：日・祝

●著者プロフィール

小宮山雄飛

ホフディランのVo&Key担当。ミュージシャンの傍ら、グルメ番長として食のシーンでも活躍し、様々な雑誌やWEBサイトでの連載、レシピ開発なども行う。著書には『旨い！家カレー』『レモンライス レシピ』『小宮山雄飛 今日もひとり酒場』など。テレビ、ラジオ番組の出演なども多数。