これは新手のパチンコビジネスか？11月14日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」で、相撲芸人・あかつが一緒に実戦企画に臨んでいたちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎から台の交代を願い出たところ「出たら、半分の玉を私に」と、とんでもない提案をし始め、出演者たちを驚かせた。

【映像】あかつが考えた“変なビジネス”の真相

あかつ、ちゃんぴおんずの大崎、大ちゃんの3人は、「e牙狼12黄金騎士極限」で確率1/1750という低確率のラッキートリガー（LT）に入れるまで食事ができないという「断食パチンコ」に挑戦。過去の企画の中でも最難関レベルと思われていたが、あかつは61回転、大ちゃんは89回転であっさりとLT突入を果たし、ミッションクリア。さらに2人とも一撃2万発オーバーという大量出玉も獲得し、ラーメン店で腹いっぱい食べるというまさかの展開になっていた。

ただ一人残された大崎は、空腹に苦しみながら打ち続けるもまるでチャンスらしいチャンスが来ない。すると先輩であるあかつに「角台、代わってくださいよ。いいじゃないですか、当たって飯食ってんだから。角台代わるくらい、先輩の力量見せてくださいよ」と絡み始めた。

ここであかつは「パチンコと芸人の世界は似ている。無理なのかなと思って、違うネタにシフトチェンジすると、誰かがそのネタやって売れる」と、先輩っぽいコメント。それでも大崎が食い下がると、あかつは「この台が出たとして、半分の玉を私にいただけたら交代してもいい感じはある」と、大崎が当てたとしても半分はあかつの手元に入るという、謎の提案を始めた。

この様子をスタジオで聞いていたさらば青春の光・森田哲矢は「変なビジネスが始まった」と爆笑。あかつが「OK？」と聞き返すと、大崎は「はい。（この台なら）飯が食えるわけですから。（今の台のまま）ここにいったら全部（金が）消える」と、提案に乗って台を交代した。

なお、この先に待っていた結果は、大崎が完全な裏目を引くことに。交代してからわずか50回転で、あかつはまたも大当たり。一方、大崎はLTと同じ確率1/1750ながら、約300個がもらえるだけで終わる「ガロチャージ」を、まさかの2連チャン。「俺、泣きそうなんだけど…」と悶絶していた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

