メガネひとつで、これだけ雰囲気が変わるものか。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第1試合にEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が出場。この日は、メガネをつけて試合会場に姿を見せると、即座にファンから「メガネ似合うなぁ、色気ある」「最高」という反応が寄せられた。

【映像】大きなメガネをして出場した逢川恵夢（アップ）

逢川は今シーズンから新規参入したEARTH JETSの紅一点。明るい性格でチームを盛り上げつつ、麻雀では次団体で初の永世女流雀王になるなど、確かな実力を持つ。仲間やファンからは「ムーコ」の愛称で親しまれ、先月末のハロウィーンの際には、魔女のコスプレが似合いすぎたと話題になった。

下位集団からなんとか抜け出したいEARTH JETSにとって、逢川の活躍は必要不可欠。するとこの日は、黒いメガネをつけて出場。ファンからは「ムーコメガネだー！」「かわいいー！」という声が飛んだ。今期、Mリーグではメガネブームが到来しており、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（最高位戦）を中心に、普段はメガネをしない選手が着用してトップを取る試合も多い。なお、今回の逢川は4万1800点の2着で、＋21.8ポイントを獲得。さらに第2試合では普段からメガネをしている石井一馬（最高位戦）がトップで＋69.6ポイントと、チームにとっては絶好の“メガネデー”となっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

