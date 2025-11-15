WEST.重岡大毅＆小瀧望、“最強のヒットマン”として代理戦争 腕の良さを見せるも…メンバーお手上げ「無理ゲーやろ!!」
7人組グループ・WEST.が出演する15日放送のABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00※関西ローカル）では、番組がフィーチャーしている「全国各地の革命的で面白ステキな協会」同士でバトルがぼっ発（!?）重岡大毅と小瀧望が「レボリューションな協会紹介協会」会員として「協会大戦争」に挑む。
【番組カット】凛々しく構える重岡大毅
自分でも知らぬ間に協会長に任命されていた神山智洋を筆頭に、WEST.がコンビを組んでさまざまな協会の活動を訪ね、その内容を体験しながらアピールしている「レボリューションな協会紹介協会」。今回は「日本スリングショット協会」と「スポーツ吹矢振興協会」の2組が登場する。
どちらも“的を射る”協会ということから一触即発（？）の様相。体育館のようなスペースに足を踏み入れた2人を待ち構えていたのは、なにやら「最強はオレたちだ！」とにらみ合う（？）2つの団体。
重岡と小瀧に課せられたミッションは、それぞれの協会を背負って“最強のヒットマン”になること。ボクシングで培った腕の力を買われて吹矢振興協会についた重岡と、「手足が長いことが有利」とスリングショット協会に指名された小瀧が“代理戦争”とばかりに勝負に挑む。
デモンストレーションを見せてもらった後、まずは基礎練習を開始。吹矢協会の方の耳元でささやくスタイルの熱心なレクチャーに、「めっちゃアドバイスする！」と及び腰気味の重岡。リーチの長さに感心された小瀧は、スリングショット一発目から上々の滑り出しを見せる。
基礎練習で思わぬ腕の良さを見せた2人だが、試合ともなるとそう簡単に進むわけもなく「無理ゲーやろ!!」と声をそろえる始末。はじめは「楽しそうやなー」「これやりたい！」と見守っていたメンバーも、レクチャーしてくれた代表が思わず「私でもムリだ」と本音をこぼすほどの難しさに息をのむ。
「代理戦争」に挑んだ重岡と小瀧は、果たしてどちらが“最強のヒットマン”なのか。絶賛された2人の腕前と合わせて、予想外（!?）のゲームの行方に注目だ。
【番組カット】凛々しく構える重岡大毅
自分でも知らぬ間に協会長に任命されていた神山智洋を筆頭に、WEST.がコンビを組んでさまざまな協会の活動を訪ね、その内容を体験しながらアピールしている「レボリューションな協会紹介協会」。今回は「日本スリングショット協会」と「スポーツ吹矢振興協会」の2組が登場する。
重岡と小瀧に課せられたミッションは、それぞれの協会を背負って“最強のヒットマン”になること。ボクシングで培った腕の力を買われて吹矢振興協会についた重岡と、「手足が長いことが有利」とスリングショット協会に指名された小瀧が“代理戦争”とばかりに勝負に挑む。
デモンストレーションを見せてもらった後、まずは基礎練習を開始。吹矢協会の方の耳元でささやくスタイルの熱心なレクチャーに、「めっちゃアドバイスする！」と及び腰気味の重岡。リーチの長さに感心された小瀧は、スリングショット一発目から上々の滑り出しを見せる。
基礎練習で思わぬ腕の良さを見せた2人だが、試合ともなるとそう簡単に進むわけもなく「無理ゲーやろ!!」と声をそろえる始末。はじめは「楽しそうやなー」「これやりたい！」と見守っていたメンバーも、レクチャーしてくれた代表が思わず「私でもムリだ」と本音をこぼすほどの難しさに息をのむ。
「代理戦争」に挑んだ重岡と小瀧は、果たしてどちらが“最強のヒットマン”なのか。絶賛された2人の腕前と合わせて、予想外（!?）のゲームの行方に注目だ。