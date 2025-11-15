急ブレーキも間に合わず…「パトカーに気を取られよそ見」の右折車と衝突の瞬間　3歳息子は「怖いよ〜」

雨が降る交差点で衝突事故が起こった瞬間がカメラにとらえられた。

直進する撮影者の車に反対車線から交差点に入ってきた車が衝突。

急ブレーキは間に合わなかった。

雨の交差点で衝突

事故が起きたのは、10月31日午後5時過ぎの香川・丸亀市。

幼い子ども2人と買い物を終え、車で帰宅途中だったという目撃者が交差点に差しかかった時、目の前に右折してきた対向車が現れ、そのまま衝突した。

事故に遭った直後、思わず「もうエグいって！それはもう…」と声を上げた目撃者。

映像には、3歳の長男の「最悪、もう怖いよ〜」という声も記録されていた。

目撃者：

（雨で）路面もぬれていて、急ブレーキをかけたが間に合わず。やむを得んなっていう感じで突っ込んだ。長女（4）はしばらく泣くくらい。ショックが大きかったのかなと。

「事故を見ていた」というドライバー

事故はなぜ起きたのか。

事故直後、目撃者は対向車のドライバーと話す機会があったという。

目撃者：

（ドライバーは）50代後半ぐらい。反対車線でちょうどその時、別の事故をしていて、「その事故を見ながら、（僕の）車を一切見えてない」と言っていた。

確かに、事故直前の映像には、対向車線に赤色灯をつけたパトカーが映っていた。

対向車のドライバーは、「パトカーに気を取られ、よそ見をしていた」と話していたという。

（「イット！」11月12日放送より）