ネズミが出たら自作できる“段ボールトラップ”を試して。一般人の知らない習性と市販アイテムを使った駆除方法を解説

ドラッグストアやネット通販サイトでは、ネズミを自分で退治するためのさまざまな駆除アイテムが売られているが、「ネズミは非常に賢いため、どのアイテムもただ設置するだけでは、それほど効果は期待できません」と、ネズミ駆除のプロ、足立雅也さん（808シティ代表）は言う。では、どんな方法なら効果があるのか？足立さんが長年の駆除経験の中で考案した“自作できるネズミ駆除の秘策”を教えてもらった。

前編「都内で急増！"子犬サイズ"に巨大化したネズミの正体…毒エサを食べない？切り札の駆除策に『依頼者も引いていた』」

毒エサも粘着トラップも一長一短

ネズミを自分で駆除するための市販アイテムとしては、毒エサ、粘着トラップ、超音波駆除機などが挙げられますが、正直なところ、どれも一長一短で「これぞ完璧な駆除法！」と呼べるものは存在しません。

たとえば毒エサに関していえば、ネズミが通りそうな場所に毒エサをただ置いただけではネズミたちは見向きもしません。ネズミは非常に警戒心が強い動物で、いつものルートで移動し、いつも同じ場所で同じものを食べることで身の安全を守っています。だから目新しいエサが突如いつもの移動ルート上に現れても、警戒して、そう簡単には食べてくれないのです。

毒エサを食べてもらうには、毒エサを仕掛ける前に室内を徹底的に掃除して、ネズミのエサとなりそうなものを一つ残らず片付けておく必要があります。そうやってエサの選択肢を毒エサに向けることでネズミに毒エサを食べさせることができたとしても、一口食べただけでコロリと死ぬわけではありません。

「連続して」食べないと効かない

一般の方にはあまり知られていないと思いますが、市販のネズミ用の毒エサは、人への安全性を確保するために一定量を5日連続で食べないと死なないように作られています。

この「連続」というのがくせもので、例えば4日間連続で食べたとしても、最終日に食べなかった場合は、カウントはゼロに戻ってしまいます。つまり、再び食べ始めた日からまた5日間連続で毒エサを食べ続けなくては死には至らないのです。

ちなみに、有効成分「ジフェチアロール」の入った毒エサなら、途中で食べない日があっても有効成分が代謝されずに蓄積しますが、値段は少し高めになります。

なお、毒エサには、適したシーズンが限られるというデメリットもあります。なぜなら気温が高い季節に仕掛けると、死骸が腐敗して強い悪臭を放ち、あっという間に死骸にウジがわいてハエが何百匹も発生することがあるからです。

粘着トラップを避けるようになる

毒エサとならんで、よく使われる駆除アイテムに「粘着トラップ」があります。接着剤が塗られたシートをネズミの通り道に敷いて、くっついて動けなくなるのを待つのがこの方法です。薬剤を使わないのでペットや小さな子供のいる家庭にはうってつけのように思えますが、この方法にもデメリットがあります。

ペットやご家族の誰かがうっかり粘着面を踏んでしまう危険性があり、簡単にはがすことができないうえ、はがした後もその足で歩くと床を汚してしまいます。また、仕掛けた直後は比較的トラップにかかりやすいのですが、ネズミは賢いので、他のネズミが捕まったのを見て、「この上を歩くのは危険だ」とすぐに学習し、トラップを避けて歩くようになってしまうのです。

また、ネズミの足は水や脂で汚れていることが多いため、粘着シートの上を歩いたとしても、くっつかない場合が多々あります。そのため、じつは10枚トラップを敷いたとしても1匹とれればいいほうなのです。

最近はネズミが嫌う周波数の超音波を使った「超音波駆除機」も市販されていますが、これも個体差があって、すぐに慣れてしまうネズミも少なくありません。慣れさせないためにネズミが前を横切った時にだけセンサーで始動して超音波が発せられる駆除機も売ってはいますが、これもネズミはすぐに学習して、センサーにかからない場所を探りながら遠回りしたり、駆除機の背後を通るようになります。

自作できる段ボールトラップの作り方

では毒エサも粘着トラップも、超音波も効果が期待できないとなると、どんな捕獲方法がベストなのでしょうか？

私が長年にわたる駆除経験のなかで考案した、とっておきの方法をお教えしましょう。

まず、ミカン箱くらいの大きさの段ボール箱を用意してください。できれば側面に持ち上げるときに指を入れるための穴があるタイプが望ましいですね。

穴がなかったら作りましょう。カタカナの「コ」の字を左90度に回転させた形にカッターナイフで切り込みを入れて、箱の内側に向けて折れば、ネズミが箱に入る際の足場も同時に作れます。

そして、箱の中にサイコロ型に切った食パンやポテトチップスなどネズミが好みそうなエサを入れて、ネズミが出没しそうな場所に設置します。

上部の蓋の部分はガムテープで密閉するのではなく、ネズミが箱の上からも自由に出入りできるように半開き状態にしてください。

箱の中に粘着トラップを仕掛ける

ネズミが入ってきてエサを食べたら、補充するという作業を1週間〜10日間続けます。つまりネズミを餌付けして、「段ボールの中は安全で、いつも美味しいエサが用意されている」ことを覚えさせるのです。

餌付けが成功したら、いよいよ捕獲作業にとりかかります。

段ボールの底に市販の粘着トラップを敷いて、その上にエサをおけばOKです。この方法を行えば、うまくするとたった一枚の粘着トラップでネズミを簡単に捕獲できてしまいます。

多少根気のいる作戦となりますが、試してみる価値は十分あるはずです。ネズミが1匹しかいない場合は段ボールは1個で構いませんが、複数匹いると思われる場合は2〜3個設置することをおすすめします。

完全に駆除できたら侵入口を塞ごう

ネズミの駆除が済んだら、外から室内へネズミが入ってこないように侵入口を塞いでおきましょう。ネズミの侵入口となりやすいのは、「水道の給排水管のまわり」「配電盤やブレーカーなど電気配線まわり」「エアコンの室外機と室内機をつなぐパイプまわり」の3カ所です。

ネズミがどこを通っているのかを調べるには「ラットサイン」に注目するのも有効です。ラットサインとはネズミが残したフンや、かじった跡、黒いこすり跡などのことで、ネズミがいつも通る場所には黒っぽいこすり跡ができています。これはネズミの体表の汚れや足の裏の汚れで、この汚れを辿っていけばネズミがどんなルートを移動しているのかが分かります。

ネズミの侵入ルートと思われる隙間や穴を見付けたら、キッチン用の「金だわし」を割り箸をつかってギュッギュッと押し入れてください。ネズミはスチールやアルミ、ステンレスなど金属を噛み切ることができないので、穴や隙間を埋めるのには最適です。

侵入口を塞ぐ際はタイミングも重要です。まだ家のなかにネズミが潜んでいるのに、穴を塞いでしまうと、家の中にネズミを閉じ込めてしまうことになるからです。不安な場合は、最初はキッチンペーパーなどを穴や隙間に軽く詰めて、移動している形跡がないかをチェックして判断してください。

とにかくネズミの駆除は、ネズミとの知恵比べ、根比べになります。それができる人は自分で駆除することも十分可能ですが、「めんどうなことはやりたくない、1日でも早く駆除したい」という人は業者に依頼するのがいいかもしれません。

