お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が１４日放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。ファンに対して不機嫌な対応を取ったことを明かした。

この日はバイきんぐ・小峠英二、ヒコロヒー、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ佐野晶哉とともに横浜・野毛でハシゴ酒企画。小峠が街中で出会った失礼なファンへの対応をどうすべきかを尋ねた。

すると、有田は「この間、ずっと俺のこと見てんのよ、２人ぐらいで、若者が」と自らの経験を話し始めた。見られていることには気付いたが、「ずーっと見てるから、チラッと見ると何もなかったかのように」となかなか声をかけてこなかったという。有田が移動しようという段になって「握手いいですか？」とようやく声をかけてきた。

有田は「別に、したいよ。俺だって。ただその時、めっちゃ嫌な顔しちゃって。最初何回か無視したのよ」と、つれない対応をしたと告白。それでも何度も声をかけてきたため、「『握手いいですか？ファンです』って。『分かった』って握手したの」と最後は応じたと明かした。「態度悪かったなって反省したんだけど。何でかっていったら、お互い全裸だったの」と声をかけられた時の状況を説明すると、ヒコロヒーは「先言うといて！話、全然変わるから」と納得の表情。

有田は「温浴施設のね。『はい、はい、どうも！』って言えない自分がいて。それを見てた他のおじさんがあってなって。また全裸で現れて」と話して、共演者の笑いを誘っていた。