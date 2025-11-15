モデルの滝沢眞規子（47）が、広々とした自宅のリビングにクリスマスツリーを飾る様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】滝沢眞規子の「豪邸」と話題の自宅のガレージや中庭

これまでにも、ガレージや、バドミントンができるほど広い中庭など、自宅の様子をInstagramに公開してきた滝沢。「車庫だけで我が家より広い」「どんな豪邸!?すごすぎる」などと話題になっていた。

滝沢眞規子、リビングにクリスマスツリーを飾る様子を披露

2025年11月13日の投稿では、「今年はディオール様から頂いたフレグランスをつけるステキなオーナメントを中心に、あとは毎年集まってきたものを飾りました。頂き物と子どもたちがイギリスから買ってきてくれたもののミックスです。うーちゃんはいつもそばで応援してくれてるよ」と、自宅リビングに巨大なクリスマスツリーを装飾する様子を披露。

さらに、「思ってたより明るくないけど、楽しそうになったからよしとします。子どもたち喜んでくれるかな」と、中庭もライトアップした様子も公開している。

この投稿にファンからは、「オーナメントがスペシャリティすぎませんか…ステキすぎます」「ステキなお庭、リゾートホテルみたい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）