ロシアのノボロシスクにある集合住宅。地元当局はウクライナのドローン攻撃による被害を受けたとしている/ Andrey Kravchenko/Telegram/Reuters

（CNN）ウクライナが夜間、ロシアの港湾都市ノボロシスクにある主要な石油ターミナルを攻撃し、インフラの損傷や火災が発生したことが分かった。一方、ロシア軍もウクライナの首都キーウに対して激しい夜間攻撃を行い、死者が出ている。

このターミナルはロシアで最大規模の石油輸出施設の一つで、ウクライナ軍の攻撃目標となった。今回の攻撃については両国の当局が確認しており、ロシアの主な戦費調達源を狙うウクライナの試みが強化されていることを示す。

ウクライナ軍総参謀本部によれば、港湾や石油ターミナルの「重要」インフラに加え、ロシアの防空システム「S400」の発射装置にも損傷を与えた。

参謀本部によると、ノボロシスク攻撃には長距離ミサイル「ネプチューン」やUAV（無人攻撃機）など、ウクライナ製の兵器が使用された。ゼレンスキー大統領はこれに先立ち、国産長距離巡航ミサイル「ネプチューン」をロシアの攻撃目標に対して発射したことを認めたものの、場所については具体的に明らかにしていなかった。

ゼレンスキー氏はSNSで、「これは今なお続くロシアのテロへの完全に正当な対抗措置だ」と述べた。

ウクライナ軍のシルスキー総司令官は今週、ネプチューンやフラミンゴといったミサイルやジェット推進のドローン（無人機）など、国産長距離兵器の運用に関して「有効性を高めている」と明らかにしていた。

ロシア側では南部クラスノダール地方のコンドラチェフ知事が、ノボロシスクの石油貯蔵施設に攻撃があったことを確認。撃墜したウクライナ無人機の破片が貯蔵施設に直撃したと主張した。

コンドラチェフ氏によると、ノボロシスクへの攻撃で少なくとも4人が負傷したほか、少なくとも4棟の集合住宅と2棟の民家が被害を受けた。現地では非常事態が宣言されたという。

ロシア国防省は全体で計216機のウクライナ無人機を夜間に迎撃したと発表した。

一方、ウクライナの首都キーウでは、住民が夜間に再びロシア軍の激しい空爆に見舞われた。地元当局によると、少なくとも6人が死亡し、数十人が負傷した。

キーウ警察によると、死者には71歳と73歳の夫婦も含まれているという。