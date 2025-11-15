¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¿¡Ö¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡×¥ì¥¤¡¦¥·ー¥Ûー¥ó¡Ö¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡× ¨¡ ¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥Ý¥¹¥¿ーÉô²°¤ËÅ½¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¡¦¥Ð¥Ã¥É¡×¡Ö¥Ù¥¿ー¡¦¥³ー¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢¥ô¥£¥ó¥¹¡¦¥®¥ê¥¬¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡Ö¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î7Æü¤è¤êApple TV¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ù¥¿ー¡¦¥³ー¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¡×¥¥àÌò¤Î¥ì¥¤¡¦¥·ー¥Ûー¥ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÂçÃíÌÜ¤ÎSF¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤À¡£
¥·ー¥Ûー¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç²¿ÅÙ¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£THE RIVER¤Î¼èºà¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£»ä¤ÏÀÎ¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¸üÌÚ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·ー¥Ûー¥ó¡£ÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸üÌÚ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì½ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÀÎ¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏÂç¿Í¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ µþÅÔ¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê¡ÊÆüËÜ¤Î¡Ë¿©¤ÙÊª¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥·ー¥Ûー¥ó¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¨¡¨¡¤É¤³¤Î¹ñ¤Î»Ò¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¨¡¨¡¥Á¥¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¤Þ¤ë¤Ç»î¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ï¡¢Åö»þ¸«¤¿¤â¤Î¤òÁ´Éô»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¡È¤ªº×¤ê¡É¤À¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¿¤·¤«4ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡¢ËßÍÙ¤ê¤Î¤ªº×¤ê¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Öºù¤â¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤·¡¢¥Óー¶Ì¤¬Æþ¤Ã¤¿ÉÓ¤Î¥½ー¥À¡Ê¢¨¥é¥à¥Í¡Ë¤â¤Þ¤¿°û¤ß¤¿¤¤¡£¥Óー¶Ì¤¬Ãº»À¤ÎÈ´¤±¤ëÂ®ÅÙ¤òÃÙ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥½ー¥À¤Ç¤¹¡£¤ªÌÌ¤ä»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë²°Âæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ä¤ä¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£1970Ç¯Âå¤òÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤¿¥·ー¥Ûー¥ó¤Ï¡¢Åö»þÆüËÜ¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Ï¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÉô²°Ãæ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥·ー¥Ûー¥ó¡£¤¼¤Ò¤Þ¤¿ÆüËÜ¤òË¬¤ì¡¢¿©¤äÊ¸²½¤ò»×¤¦Â¸Ê¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥×¥ë¥ê¥Ö¥¹¡×Âè1ÏÃ¡¦Âè2ÏÃ¤ÏApple TV¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£Ëè½µ¶âÍË¤Ë¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¹¹¿·¡£