近藤千尋、新ヘアで雰囲気チェンジ「反則級の可愛さ」「何でも似合う」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの近藤千尋が11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】35歳3児の母モデル、雰囲気ガラリの新ヘア
近藤は「久々の前髪」とハサミの絵文字をつけたコメントを添えて、自撮り写真を投稿。センターで分けていた長い前髪を、目にかかるくらいの長さのシースルーバングに切った姿を公開している。
この投稿に「雰囲気変わる！」「反則級の可愛さ」「何でも似合う」「新しいヘアアレンジが楽しみ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】35歳3児の母モデル、雰囲気ガラリの新ヘア
◆近藤千尋、新ヘア披露
近藤は「久々の前髪」とハサミの絵文字をつけたコメントを添えて、自撮り写真を投稿。センターで分けていた長い前髪を、目にかかるくらいの長さのシースルーバングに切った姿を公開している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「雰囲気変わる！」「反則級の可愛さ」「何でも似合う」「新しいヘアアレンジが楽しみ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】