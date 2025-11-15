近藤千尋（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/15】モデルの近藤千尋が11月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。

◆近藤千尋、新ヘア披露


近藤は「久々の前髪」とハサミの絵文字をつけたコメントを添えて、自撮り写真を投稿。センターで分けていた長い前髪を、目にかかるくらいの長さのシースルーバングに切った姿を公開している。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿に「雰囲気変わる！」「反則級の可愛さ」「何でも似合う」「新しいヘアアレンジが楽しみ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

