NEWS小山慶一郎、後輩とハワイの空港で遭遇 3ショットに「慶ちゃん呼び尊い」「ニット帽お揃いで可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/11/15】NEWSの小山慶一郎が11月13日、自身のInstagramを更新。後輩とハワイで遭遇したことを明かした。
【写真】NEWS小山、ハワイの空港で遭遇した後輩2人
この日、小山は「偶然！！てかびっくりしたよ！！海外の空港でまぁまぁ遠くから『けいちゃーーーん！！』ってえ？だれ？ってなるじゃん。そこから、まぁまぁなダッシュで2人走って来て、『橋本です。りんねです。』あっ、俺を呼んだのはしもっちゃんか。笑」と海外の空港でB&ZAI（バンザイ）の橋本涼、菅田琳寧と遭遇したことを報告。また「その後KAT-TUNのLIVEの時に3人で写真撮りました」と11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムにて開催されたライブ「Break the KAT-TUN」でのオフショットを披露し「りんねニット帽一緒だね」と菅田と偶然同じニット帽を被っていたことを伝えている。
3人は写真で親指と小指を立て、他の指を握りしめたアロハポーズを決めているが、小山は「てかどこ行ったか隠してる？ポーズで無理じゃね？」とコメント。「りんねに今連絡して聞いたら、小山くんのプライベートなので場所は言わないようにしていたとのこと。お気遣いありがとう！！めちゃくちゃインスタ投稿してる俺。笑2人とも素晴らしい後輩です」と橋本と菅田の人柄を絶賛し、ハッシュタグで「＃橋本涼＃菅田琳寧＃Hawaii」とハワイの空港で遭遇したことを明かしている。
この投稿には「すごい偶然」「ニット帽お揃いで可愛い」「気遣い流石」「慶ちゃん呼び尊い」「慕われてるの伝わる」といった声が寄せられている。
