Carthusiaのホリデーコレクションで贈る♡華やぎと香りのギフト
イタリア・カプリ島発のフレグランスブランド Carthusia（カルトゥージア） から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定コレクションが登場しました。ツリーに飾れるオーナメントボールや、甘くスパイシーな香りのキャンドル、そして旅先にもぴったりなトラベルキットまで。香りとデザインの両方で心ときめくアイテムが揃い、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりです。
ホリデーにきらめきを♡Carthusiaオーナメントボール
MEDITERRANEO
価格：13,200円（税込）
CARTHUSIA UOMO
価格：13,200円（税込）
艶やかなレッドカラーが印象的なオーナメントボールには、ブランドの象徴“セイレーン”が描かれています。
中には、フレグランス（25ml）と同じ香りのハンドクリーム（25ml）がセットに♡ツリーや玄関先に飾れるデザインで、インテリアとしても華やか。
4種の香りが展開され、ブランドを象徴する人気の香りを手軽に楽しめます。
内容：フレグランス25ml／ハンドクリーム25ml
Yunthが贈る冬のBeauty Gift♪豪華プレゼント企画で“冬美肌”を先取り
香りで冬の夜を包むCarthusiaホリデーキャンドル
価格：22,000円（税込）
シナモン、オレンジピール、バニラ、スパイスをブレンドした限定キャンドルは、灯りとともに喜びと安らぎを運びます。
ツリーやギフトをモチーフにしたデザインが、空間にぬくもりと魔法をかけたような雰囲気を演出♪冬の夜にぴったりのラグジュアリーな香りを楽しめます。
容量：300g
トラベルにもぴったり♡ホリデーカラーポーチキット
travelkit / TERRAMIA
価格：17,600円（税込）
travelkit / VIA CAMERELLE
価格：17,600円（税込）
フレグランスやハンドクリームなど、人気アイテムを詰め込んだトラベルキットが、ホリデー限定カラーポーチ仕様で登場。
ギフトとしてはもちろん、旅行や出張のお供にも最適です。香りのトライアルセットとしてもおすすめ。
内容：フレグランス10ml／ハンドクリーム25ml／シャワージェル50ml／ボディローション50ml／ハンドソープ30g
香りとともに届ける、ホリデーのぬくもり
Carthusiaのホリデーコレクションは、香りを通じて特別な時間を彩るラグジュアリーなアイテムばかり。心まで温まる香りに包まれながら、大切な人と過ごすひとときをより豊かに演出してくれます。
自分へのご褒美にも、愛を伝えるギフトにも最適なコレクションです♡