Carthusiaのホリデーコレクションで贈る♡華やぎと香りのギフト

イタリア・カプリ島発のフレグランスブランド Carthusia（カルトゥージア） から、ホリデーシーズンを華やかに彩る限定コレクションが登場しました。ツリーに飾れるオーナメントボールや、甘くスパイシーな香りのキャンドル、そして旅先にもぴったりなトラベルキットまで。香りとデザインの両方で心ときめくアイテムが揃い、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったりです。

ホリデーにきらめきを♡Carthusiaオーナメントボール

MEDITERRANEO

価格：13,200円（税込）

CARTHUSIA UOMO

価格：13,200円（税込）

艶やかなレッドカラーが印象的なオーナメントボールには、ブランドの象徴“セイレーン”が描かれています。

中には、フレグランス（25ml）と同じ香りのハンドクリーム（25ml）がセットに♡ツリーや玄関先に飾れるデザインで、インテリアとしても華やか。

4種の香りが展開され、ブランドを象徴する人気の香りを手軽に楽しめます。

内容：フレグランス25ml／ハンドクリーム25ml

Yunthが贈る冬のBeauty Gift♪豪華プレゼント企画で“冬美肌”を先取り

香りで冬の夜を包むCarthusiaホリデーキャンドル

価格：22,000円（税込）

シナモン、オレンジピール、バニラ、スパイスをブレンドした限定キャンドルは、灯りとともに喜びと安らぎを運びます。

ツリーやギフトをモチーフにしたデザインが、空間にぬくもりと魔法をかけたような雰囲気を演出♪冬の夜にぴったりのラグジュアリーな香りを楽しめます。

容量：300g

トラベルにもぴったり♡ホリデーカラーポーチキット

travelkit / TERRAMIA

価格：17,600円（税込）

travelkit / VIA CAMERELLE

価格：17,600円（税込）

フレグランスやハンドクリームなど、人気アイテムを詰め込んだトラベルキットが、ホリデー限定カラーポーチ仕様で登場。

ギフトとしてはもちろん、旅行や出張のお供にも最適です。香りのトライアルセットとしてもおすすめ。

内容：フレグランス10ml／ハンドクリーム25ml／シャワージェル50ml／ボディローション50ml／ハンドソープ30g

香りとともに届ける、ホリデーのぬくもり

Carthusiaのホリデーコレクションは、香りを通じて特別な時間を彩るラグジュアリーなアイテムばかり。心まで温まる香りに包まれながら、大切な人と過ごすひとときをより豊かに演出してくれます。

自分へのご褒美にも、愛を伝えるギフトにも最適なコレクションです♡