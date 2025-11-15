天童よしみ、90代母との2ショット添え『紅白』出演決定を報告「母と泣きました」
歌手の天童よしみ（71）が14日、自身のインスタグラムを更新。「#大好きな写真」と90代の母との2ショットを添えて、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定したことを報告した。
【写真】「#大好きな写真」天童よしみと90代母の2ショット
天童は「みなさまに ご報告です」と切り出し、「今年の紅白歌合戦 大決定致しました」と報告。「皆様 嬉しいです 感謝申し上げます」とつづり、「母と 泣きました」と喜びを分かち合ったことを伝えた。
続けて「頑張ってと エールを送ってくれました 母は まだまだ 上れよ そう言って 笑いました 厳しいわー」と冗談を交えた母と娘のほほ笑ましいやりとりを明かした。
写真には、満開の桜のもとで天童が母に寄り添い、穏やかな表情を浮かべる2人の姿が写し出されている。
この投稿には「紅白出場おめでとうございます」「また紅白を見る楽しみが増えました」「お母さま張り合いが出ますね 大晦日楽しみです」と多くの祝福の声が届けられている。
天童は今年で30回目の出演となる。
