【算数クイズ】10、9、7、4、0に続く空欄に当てはまる数字は…？ スキマ時間の1分に
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！
一見シンプルですが、よく見ると“マイナス方向”への変化が隠れています。気づけるかどうかで、あなたの観察力が試される一問です。
ヒント：減り方に注目してみましょう。引く数が毎回少しずつ変わっています。
▼解説
この数列のポイントは「引く数」が1ずつ増えていること。
10−1＝9、9−2＝7、7−3＝4、4−4＝0、0−5＝−5 という規則になっています。つまり、減り方（差）が−1、−2、−3、−4、−5と増えていくパターンです。
10−1＝9
9−2＝7
7−3＝4
4−4＝0
0−5＝−5
単純な減少数列かと思いきや、差が一定ではない“ひっかけ系”の問題。ちょっとした発想の転換で解けると気持ちいい一問です。
(文:All About ニュース編集部)
