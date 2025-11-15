【脳トレ・算数クイズ 初級編】□に入る数字を導くカギは“並びのルール”にあり！ 小中学生レベルですが、1分以内に解けたら大人でも脱帽かも？ スキマ時間の頭のリフレッシュにピッタリです。

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！

一見シンプルですが、よく見ると“マイナス方向”への変化が隠れています。気づけるかどうかで、あなたの観察力が試される一問です。

問題：10, 9, 7, 4, 0, □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：減り方に注目してみましょう。引く数が毎回少しずつ変わっています。

正解：−5

正解は「−5」でした。
▼解説
この数列のポイントは「引く数」が1ずつ増えていること。

10−1＝9、9−2＝7、7−3＝4、4−4＝0、0−5＝−5 という規則になっています。つまり、減り方（差）が−1、−2、−3、−4、−5と増えていくパターンです。

10−1＝9
9−2＝7
7−3＝4
4−4＝0
0−5＝−5

単純な減少数列かと思いきや、差が一定ではない“ひっかけ系”の問題。ちょっとした発想の転換で解けると気持ちいい一問です。
