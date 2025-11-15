A賞：「ウェルカムボード付きムーミン ぬいぐるみ」

写真拡大

　『ムーミン』を題材にした「タイトーくじ　ムーミン　Anniversary Year」が、11月21日（金）から、全国の「ローソン」やホビーショップ、書店などの対象店舗で発売される。

【写真】ふわふわで大きい〜！　ラストハッピー賞の「ニョロニョロ ぬいぐるみ」

■80周年ロゴやアートを使用

　今回発売される「タイトーくじ　ムーミン　Anniversary Year」は、小説『ムーミン』出版80周年を記念した、全6等級＋ラストハッピー賞から成るハズレなしのくじ。

　A賞とB賞には、ウェルカムボードを持ったムーミンとリトルミイの「ぬいぐるみ」がラインナップされており、インテリアに飾れば、いつでもかわいい姿でお迎えしてくれる。

　また、C賞の「メモリアルプレート」に続き、D賞の「マスコットバッジ」、E賞の「カップケーキ風ハンドタオル」、F賞の「ダイカットメモ帳」と、普段使いにぴったりなグッズを用意。

　さらに、最後の1個を引くと手に入るラストハッピー賞には、約80cmのふわふわで大きな「ウェルカムボード付きニョロニョロ ぬいぐるみ」が提供される。