『ムーミン』80周年を記念した“タイトーくじ”登場！ 約80cmの「ニョロニョロぬいぐるみ」など展開
『ムーミン』を題材にした「タイトーくじ ムーミン Anniversary Year」が、11月21日（金）から、全国の「ローソン」やホビーショップ、書店などの対象店舗で発売される。
【写真】ふわふわで大きい〜！ ラストハッピー賞の「ニョロニョロ ぬいぐるみ」
■80周年ロゴやアートを使用
今回発売される「タイトーくじ ムーミン Anniversary Year」は、小説『ムーミン』出版80周年を記念した、全6等級＋ラストハッピー賞から成るハズレなしのくじ。
A賞とB賞には、ウェルカムボードを持ったムーミンとリトルミイの「ぬいぐるみ」がラインナップされており、インテリアに飾れば、いつでもかわいい姿でお迎えしてくれる。
また、C賞の「メモリアルプレート」に続き、D賞の「マスコットバッジ」、E賞の「カップケーキ風ハンドタオル」、F賞の「ダイカットメモ帳」と、普段使いにぴったりなグッズを用意。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストハッピー賞には、約80cmのふわふわで大きな「ウェルカムボード付きニョロニョロ ぬいぐるみ」が提供される。
