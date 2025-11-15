¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é15Ç¯¡Ä¹âÅÄÎ¤Êæà¥¹¥ê¥Ã¥È°Ê¾å¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Èá¾×·â¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¿§µ¤¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¡×
¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¥¹¥é¥ê
¡¡½÷Í¥¤Î¹âÅÄÎ¤Êæ(31)=Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô½Ð¿È=¤¬àÂçÃÀ¥É¥ì¥¹á¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸¡ØÁÇÉÁ¡Ù¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤´Í½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤À¤±¤ÎÆÃÅµ¥«¥Ã¥È40¥Ú¡¼¥¸Ä¶¤¨ÉÕ¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Î¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ð¤·¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤Ë¥µ¥¤¥ó½ñ¤¯¤Î½é¤á¤Æ¤À¤«¤é¡¡¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤âåºÎï¤ÇºÇ¹â¡¼¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶»¥¥å¥ó¡×¡Ö¿§µ¤¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¶¯¤ä¤Ê¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âÅÄ¤Ï10ÂåÁ°È¾¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2010Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ª¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë¡¢à²øÎÏ¤Î¥Ò¥í¥¤¥óáÀôÈæÆàÌò¤Ç½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£20Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¡£3Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö°¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡×(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î1¿Í¡¦°ÂÅìË§»ÒÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£