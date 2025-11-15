歌手の岩崎宏美（67）が14日、自身のインスタグラムを更新。37年ぶりの紅白歌合戦復帰を報告した。

14日に大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が発表され、岩崎の1988年以来、37年ぶりの出場が発表された。

75年に「ロマンス」でデビューした岩崎。同年に紅白初出場した。「聖母たちのララバイ」「思秋期」など数々のヒット曲を生んできた。昭和100年を迎えた今年、37年ぶりに紅白に返り咲く。

これを受け、多くの祝福の声が届いたようで「37年ぶりに紅白歌合戦復帰いたします。沢山のお祝いのメールありがとうございます」と感謝をつづった。

そんなこの日は「NHKにて『ファミリーヒストリー』の収録日でした」と報告。「ドキドキしながらの収録，無事に終えてホッとしております。OAは、来月12月9日(火)夜22時からの45分間です。どうぞお楽しみになさってください」と呼びかけ、司会の今田耕司や、寺門亜衣子アナウンサーとのショットを投稿した。

これに、親交が深い女優の大竹しのぶは「ひろみちゃん、嬉しい、嬉しい 楽しみです」とコメント。ファンからも「37年ぶりの紅白出場、おめでとうございます」「また紅白歌合戦で岩崎宏美さんを拝見できるとは!」「今年は良い年越になりそう」「紅白もファミリーヒストリーも楽しみ」などの声が寄せられている。