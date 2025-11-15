井戸田潤の妻・蜂谷晏海、初のマタニティフォト公開 ふっくらお腹で夫婦2ショットも「海外のセレブみたい」「幸せオーラ眩しい」
お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（52）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が15日までに、インスタグラムを更新し、初めてのマタニティフォトを披露した。
【写真】「幸せオーラ眩しい」初のマタニティフォトを公開した井戸田潤の妻・蜂谷晏海
蜂谷と井戸田は2022年9月に結婚。24年7月に第1子長男が誕生。今年7月に第2子妊娠を報告していた。
インスタグラムでは「今回、初めてのマタニティフォトを撮ってみました」とつづり、ふっくらしたお腹でドレス姿の写真をアップした。「1人目のときは、なんだか照れ臭くてスタジオで撮影するのはいいかなぁと撮らないまま出産し子育てへ。第二子を授かり、お腹が大きくなっていくにつれ1人目の妊娠中のことも思い出して、こんな尊い時間や気持ちを形に残せたらと思うようになり、@studioteddy_official さんで素敵に撮影していただきました！」と理由を説明した。
また「記念に潤さん（ハンバーグ師匠）とのツーショットも撮影してもらって本当に嬉しかった！」とし、夫婦で腕を組みほほ笑みあった仲むつまじい2ショットを投稿した。
コメント欄には「海外のセレブみたい」「幸せオーラ眩しい」「素敵すぎます」「女神さまみたいです」といったコメントが寄せられた。
