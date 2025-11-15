

桜田ひより

俳優の桜田ひよりが15日、1stスタイルブック「ひよりごと」(11月14日発売)の発売記念イベントを東京・HMV&BOOKS SHIBUYAで開催。イベント前に囲み取材を行った。

【写真】桜田ひより、1stスタイルブック「ひよりごと」発売記念イベント囲み取材の模様

タイトル『ひよりごと』は、自身の名と「独り言」をかけたもの。桜田は、「普段使っている香水やコスメ、パーソナルな部分など、まだ皆さんにお見せしたことがない自分を詰め込みました」と挨拶。本作は、彼女がずっと行きたかったという初めての韓国での撮り下ろしカットが収録されており、無邪気にお買い物を楽しんだり、大好きなご飯を頬張る様子など、22歳の女の子としての素顔が詰まったスタイルブックとなっている。

キャッチコピーを問われると、「私の好きだけで作った本です」と回答。その理由として、「好きなところ、好きなもの、好きなことをぎゅっと詰め込んでいる」「愛用のコスメだったり、普段のバッグの中身がまるまる詰まっている」点を挙げた。

お気に入りのカットとして「タコとニラの鍋」を食べているシーンを公開。普段なかなか撮られることがない「素の姿でご飯を食べている写真」であり、本当にその表情が詰め込まれたカットだと説明した。

また、目の前の食事を前に「美味しそう。美味しそう。早く食べたいな」と連発していたと告白。もし吹き出しを入れるなら、「美味しそう」「お腹空いた」でいっぱいになるだろうと明かし、会場を和ませた。また、韓国ではお腹いっぱい食べたが体重に変化はなかったという。

「自分自身をさらけ出す」ことをテーマにした今回は、ボディメイクなどは行わなかったとし、スタイルブックの出来栄えについては「100点満点です。ハナマルをあげたい」と自信をのぞかせた。

また、来年の目標については、「去年頑張って撮っていたものが花開く年になる」「とにかく自分の作品を全力で楽しんで皆さんにお届けする」と力強く宣言した。