¡ÖÆÈ¿È¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¸òºÝ¡Ä¥Ð¥ì¤¿¤éÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¡©¡¡ÉÔÀ®Î©¤Ç¤â¡Ö2¤Ä¤ÎÀÕÇ¤¡×Ìä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â
´ûº§¼Ô¤¬ÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶¤Ã¤Æ¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸å¤òÃÇ¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´ûº§¤Ç¤¹¤¬ÆÈ¿È¤Èµ¶¤Ã¤Æ½÷À¤È¸òºÝ¤·¡¢À¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡£¸å¤Ç¥Ð¥ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌ¤º§¤Ç¤¢¤ë¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢À¹Ô°Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Áê¼ê¤Î½÷À¤¬¡Ö´ûº§¼Ô¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ºË¡¾å¤ÎÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±»ö¾å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡üÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¤Èµ¶¤Ã¤¿À¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤ÎÀ®Î©¤ÏÆñ¤·¤¤
Ë¡Î§¾å¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¡Ê·ºË¡177¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸ò»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î°Õ»×¤ËÈ¿¤¹¤ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ä»öÂÖ¡Ê176¾ò1¹à¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬¡ÖÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¡¢°Ý»ý¡¢É½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1¡ËË½¹Ô¡¦¶¼Ç÷
2¡Ë¿´¿È¤Î¾ã³²
3¡Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡¦ÌôÊª¤Î±Æ¶Á
4¡Ë¿çÌ²¤½¤ÎÂ¾¤Î°Õ¼±¤¬ÌÀÎÆ¤Ç¤Ê¤¤¾õÂÖ
5¡ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤°Õ»×¤ò·ÁÀ®¡¢É½ÌÀ¡¢Á´¤¦¤¹¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤³¤È
6¡ËÍ½ÁÛ¤È°Û¤Ê¤ë»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¶ÃØ³¡¦º¤ÏÇ
7¡ËµÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¿´ÍýÅªÈ¿±þ
8¡Ë·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª´Ø·¸¾å¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´ð¤Å¤¯±Æ¶ÁÎÏ¤Ë¤è¤ëÉÔÍø±×¤ÎÍ«Î¸
¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Ë½¹Ô¤ä¶¼Ç÷¡¢îÉîÄ¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ë°Õ»×·èÄê¤òº¤Æñ¤Ë¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î»öÍ³¤Ë¾È¤é¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¶¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·ºË¡177¾ò2¹à¤Ï¡¢¡Ö¹Ô°Ù¤¬¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸í¿®¤ò¤µ¤»¡¢¼ã¤·¤¯¤Ï¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Í°ã¤¤¤ò¤µ¤»¡¢Ëô¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¸í¿®¼ã¤·¤¯¤Ï¿Í°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢À¸òÅù¤ò¤·¤¿¼Ô¡×¤Ë¤âÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆÈ¿È¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿Í°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤ÎÂ°À¤ÎÌäÂê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê´ðËÜ·ºË¡¶ ³ÆÏÀ Âè4ÈÇ¡¿ÂçÄÍÍµ»Ë¡¢½½²ÏÂÀÏ¯¡¢±öÃ«µ£¡¢ËÅÄ·óÉ§¡¿2024Ç¯12·î¡¿ÆüËÜÉ¾ÏÀ¼Ò¡¿p73¡Ë
¡üÌ±»ö¾å¤ÏÄçÁà¸¢¿¯³²¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë
·ºË¡¾å¤Îºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ì±»ö¾å¤Î2¤Ä¤ÎÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î½÷À¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦±³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÄçÁà¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¤Î¼«Í³¡ÊÄçÁà¸¢¡Ë¤ò¿¯³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þÀÁµá¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÛÈ½Îã¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¡¢·ëº§¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¶¤Ã¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ò¤â¤Á¸òºÝ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÄçÁà¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°Ö¼ÕÎÁ¤òÇ§¤á¤¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÃÏºÛÊ¿À®30Ç¯1·î19Æü¡¢Æ±ÎáÏÂ¸µÇ¯12·î23Æü¡¢Æ±ÎáÏÂ3Ç¯12·î1Æü¡¢Æ±ÎáÏÂ2Ç¯3·î2Æü¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡Ë¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Ï¡Ö´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òµ¶¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÀ¹Ô°Ù¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Áê¼ê¤Î°Õ»×¤òµ½¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë¤â¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ë°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¥º§¸¶°ø¡ÊÌ±Ë¡770¾ò1¹à1¹æ¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡§¾®ÁÒ¶©ÍÎ¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éôµ¼Ô¡¦ÊÛ¸î»Î¡Ë