昨今人気がますます高まっている中学受験において、どの学校でも出題される重要科目、「国語」。その中で肝となる小説文や論説文の読解問題は、どう対策していけばいいのか。このたび教育ジャーナリストの西田浩史氏が、首都圏の78塾、161人の「中学受験のプロ」に、読書という対策の重要性や方法、直近3年間でよく出題された作家・作品、「次に出る本」などについて独自取材を実施。その中で本稿では、読書という対策の重要性やその方法などについて西田氏が解説する。

――そもそも、中学受験において国語という科目はどの程度重要といえるのでしょうか。

国語は中学受験において極めて重要な科目です。大学受験と異なり、中学受験では英語がないため、必修科目は国語と算数の2つになります。国語の力は社会や理科といった他の科目にも良い影響を与える一方、苦手だと他の科目の点数にも悪影響を及ぼします。つまり、国語はすべての科目の基礎となるベース科目なのです。

――問題演習だけでなく「読書」もしておく意味はどこにあるのでしょうか。

塾のテキストや問題集で演習を重ねることはもちろん大事ですが、それだけでは不十分です。特に中堅校以上のレベルになると、それにプラスアルファとして文章に対する「慣れ」が必要になってきます。

最近の国語の傾向として特徴的なのは、問題文の長文化。長い文章への慣れや忍耐力が以前にも増して求められるようになっています。また実際の文章に多く触れることで読解力の土台を築くという意味でも、やはり読書は重要になってくるのです。

対策した本がそのまま出題される可能性は十分ある

――国語対策として、読書と問題演習の割合はどの程度が適切でしょうか。

志望校の難易度にもよりますが、大まかな目安として問題演習と読書が8：2程度の割合をイメージするのがよいのではないでしょうか。問題演習が中心であることは間違いありませんが、読書による準備も軽視すべきではありません。

特に重要なのは、出題されやすい作家や作品を事前に読んでおくことです。知っている作家の名前が問題に出るだけで、たとえその文章を直接読んだことがなくても、安心感を持って問題に取り組むことができます。入試対策において、こうした心理的な安心感は大きな意味を持ちます。

――実際に対策した本が出題される可能性はあるのでしょうか。

十分にあります。入試問題で扱われる文章には制限があるためです。たとえば小説文なら、スポーツや学校生活といったテーマが中心となり、実は範囲はそれほど広くありません。そのため、事前に読んでおいた作品がそのまま出題されたというケースもしばしばあるのです。

多くの塾では、問題を解く前に文末に記載されている作家名や作品名を確認するよう指導していますが、読書による準備をしていれば、その際に「知っている」という安心感を得ることができるわけです。

小5までに読書習慣をつける意味

――読書の効果は中学受験以降にも続くのでしょうか。

読書の効果は長期的にも非常に大きなものがあります。小学生のうちの読書経験によって、中学入学後に国語力が大きく伸びる可能性もあります。土台となる力が蓄えられ、後々飛躍的に向上するケースも少なくないということです。

あるいは大学入試に目を向けてみると、たとえば早稲田大学や青山学院大学などでは複数科目を融合した総合問題が出題されていますが、これらの問題はかなり高度な国語力を要求します。また、総合型選抜や学校推薦型など推薦入試でも小論文が重視される傾向にあるので、こうした大学入試の場面で、読書によって培われた読解力が大きく花開くことがあります。

そのため、仮に中学受験の時期に「偏差値」に直結しなかったとしても、読書習慣を継続することで将来的な可能性を広げることができるのです。

――問題演習に忙しいというご家庭の場合、「読書は中学入試が終わった後から」と考える方もいそうです。

小学校の段階、特に小5までに読書習慣をつけることが重要という考え方もあります。この時期までは脳の働き方の特性として、興味がなくても様々な分野の本を受け入れやすい状態にあるといわれています。面白いと感じたものを制限なく読み進めることができるわけです。

今後の読書の幅を広げる意味でも、小学校低学年のうちから多様な本に触れておくことは重要といえるかと思います。

一つの目安は「20冊」

――中学受験に向けて、具体的にはどの程度の冊数を、どのように読めばよいでしょうか。

今回、中学受験に精通したプロ161人に読書量について尋ねたところ、精読であれば平均21冊、速読も含めると42冊程度が目安となることが分かりました。勉強を始めた時期にもよるとは思いますが、「20冊」を目標に取り組んでみるとよいのではないでしょうか。

ただし、冊数はあくまでも目安。数だけを追いかけるのではなく、質の高い読書を心がけるべきでしょう。

読書の方法としては、まず興味を持ったものから読み始めることが重要かと思います。楽しそうだと思ったものから手に取ることで、読書への関心を維持できます。また、読書ノートを作成し、読んだ感想を記録することもおすすめです。できれば親子で感想を交換し、交換日記のような形で進めていけば、より深い理解と記述力の向上につながるでしょう。

こうして培われる国語力は、問題演習だけでは得られない「文章への慣れ」と「忍耐力」、そして「安心感」をもたらします。中学受験の合格はもちろん、その後の学習においても大きな力となる読書習慣を、ぜひ早い段階から身に付けていただきたいと思います。

