硬貨を入れてハンドルを回すと、カプセルに入ったおもちゃが出てくる「カプセルトイ」。

あちこちで見かけるが、日本に輸入されて今年で６０年になるという。長く愛されてきたカプセルトイの魅力を探ってみた。（山元麻由）

■開店前に行列

９月下旬、東京・巣鴨の商店街にあるカプセルトイ専門店「カプセル楽局（らっきょく）」は、女性を中心に多くの人でにぎわっていた。漫画のキャラクターのフィギュアや、自動車のミニチュアなど、様々な販売機が壁一面に並ぶ。どれも５００円前後と、気軽に試せる価格帯だ。よく訪れるという、近くに住む５０代の主婦は、「おもしろい商品があれば回そうと思って、立ち寄ります」と話す。

カプセル楽局は、２０２２年から展開。都内を中心に、駅前や商店街などに出店し、９月末時点で５０店舗となった。運営するゲオアミューズメント（愛知）社長の山崎栄司さんによると、２０代以上の女性の来店が目立っており、「有名なキャラクターのグッズは特に女性に人気」と話す。メーカー各社が発売前から情報を積極的にＳＮＳで発信しており、特定の商品を目当てに開店前から行列ができることもあるという。

■コロナ禍で設置加速

カプセルトイ商品を製造する「タカラトミーアーツ」（東京）によると、カプセルトイは米国で生まれ、日本には１９６５年に輸入された。駄菓子店の店先などに設置されることが多く、子どもたちの心をつかんだ。

一昔前までは商業施設の一角にひっそり置かれることが多かったが、２０１０年代頃から専門店が登場してきた。

拍車をかけたのがコロナ禍。撤退などで生まれた商業施設の空きテナントを有効活用するため、人手のかからないカプセルトイ販売機の設置が増え、数百台が並ぶ専門店も出てきた。一般社団法人日本カプセルトイ協会（愛知）の２０２４年度調査によると、カプセルトイ専門店は全国で７００店舗以上に上る。

新しく作られた専門店は明るく清潔感があり、女性でも気軽に入りやすい。玩具卸大手「ハピネット」（東京）が全国の男女７７０人（１５歳未満や６０歳以上を含む）に今年実施した調査によると、５割以上が「カプセルトイ専門店を利用したことがある」と回答し、利用者は子どもだけでなく、大人へと広がる様子がうかがえる。

タカラトミーアーツガチャマーケティング営業部の南知輝さんは「まとめて設置されていると、『回すところを見られるのが恥ずかしい』と感じにくくなるようだ。子どもも大人も関係なく、誰でも回すのが当たり前になっています」と話す。

■親しみ持てる商品

もちろん商品自体の魅力が最大の人気の理由だ。精巧な作りの凝った商品が大人の購買欲をくすぐる。

面白さがあり、親しみの持てる商品が人気で、同社では用を足す最中のように足を踏ん張る犬のフィギュア「ふんばり〜ぬ」や、サメの口からメジャーが出てくる「サメジャー」など、遊び心がある商品が売れ行きを伸ばす。例えば「サメジャー」なら、「ホホジロザメ」「ノコギリザメ」などがあり、どれが出てくるかはわからない。

このほかにも、有名キャラクターが寝ていたり、すしのネタを背負っていたりするフィギュアもあり、探せば探すほどユニークな商品に出会うことができる。日本カプセルトイ協会によると、毎月約７００種類の新商品が出ているという。

一般社団法人日本ガチャガチャ協会（東京）会長の小野尾勝彦さんは「何が出るかわからないドキドキ感がある一方、回せば必ず何かは手に入るという、ちょうどいいエンターテインメント性がある」と指摘する。「値段が高すぎない安心感もあり、さらに人気が高まっていくのでは」と話している。

◇

何が出るかわからないカプセルトイの「わくわく感」に記者も魅了されている。ある漫画キャラクターのカプセルトイを回したところ、４回連続で同じフィギュアが出たことがある。そのフィギュアは目当てではなかったが、何度も手元に来ると、それを運命と感じるのは私だけだろうか。新たな縁が生まれる楽しみがあるように思う。

地域おこしに活用

カプセルトイは地域おこしにも活用されている。

長野県白馬村に設置されたものは、村民の写真と、「自宅のブランコに乗れる」「コーヒー１杯無料」など、その村民に会うと受け取れる特典チケットなどが出てくる仕組み。村内３か所に設置されている。

スノーボードなどを扱う店を経営する佐藤敦俊さん（４５）が、「知らない人の証明写真が出てくる」という別のカプセルトイを知り、そこから着想を得て作った。このカプセルトイがきっかけで村に移住した男性もおり、佐藤さんは「旅先の一期一会の出会いと、何が出るかわからないカプセルトイの仕組みがうまくかみ合った」と話す。

◇

グッズ製作会社「ｆｕｎｂｏｘ」（東京）は、地域の名所や特産品などをモチーフにしたキーホルダーが出るカプセルトイ「街ガチャ」を手がける。２０２１年に千葉県船橋市で始まり、全国約５０か所に広がった。キーホルダーの柄は、ご当地スーパーのロゴや地元人気店の看板など多岐にわたり、その地域の盛り上げに一役買っている。