2025年11月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は中央線の旅。

旅人は、舞の海。

中央線

東京から高尾を結ぶ中央線。ビジネスの中心地・丸の内を出発し、新宿・吉祥寺を通り、豊かな自然が残る武蔵野へと、車窓の風景は目まぐるしく変化します。駅ごとに個性豊かな街が広がる路線です。

今週の旅人：舞の海

1968年2月17日生まれ。青森県西津軽郡鰺ヶ沢町出身の元力士。

小さい体でも軽快に大きな力士と戦う姿や様々な技を駆使して戦う姿から、『牛若丸』『技のデパート』と呼ばれ人気を集めました。現在は大相撲解説、タレント、CMなど多方面で活躍中。

おじゃましたところ 東京駅 HOKUSAI − ぜんぶ、北斎のしわざでした。展 中野駅 and K cafeWanda Shop 荻窪駅 荻外荘公園 立川駅 OAK Petrified Wood鯛めし 紅坂 and K cafeWanda Shop荻外荘公園OAK Petrified Wood鯛めし 紅坂



HOKUSAI − ぜんぶ、北斎のしわざでした。展（東京駅）

古美術商を営む浦上満さんが集めた、「北斎漫画」をはじめとする、膨大な北斎コレクションのごく一部を展示。作品の中には、現代漫画の表現に見られるような技法が数多く使われていて、葛飾北斎の新しい魅力を発見できます！

【最寄駅】中央線「東京駅」八重洲口から徒歩7分

【所番地】東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F

【会場】CREATIVE MUSEUM TOKYO

【営業時間】

11月30日（日）まで

10:00〜18:00（最終入館17:30）

※金・土・11月23日(日)は20:00まで開館

【休館日】会期中なし

【ホームページ】https://hokusai2025.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/hokusai.2025

【X】https://x.com/hokusai2025

and K cafe（中野駅）

美容師のかをりさんが、美容室の待合室をリノベーションしてオープンしたカフェ。「あんバタープリントースト」は、かをりさん手作りのプリンや、季節ごとに変わる色々なトッピングが楽しめます。

【最寄駅】中央線「中野駅」から徒歩8分

【所番地】東京都中野区新井2-24-8 コンフォール中野1F

【電話番号】03-3385-1187

【営業時間】＜木・金・土＞11:00〜17:00（L.O.16:15）

【定休日】月・火・水・日

【ホームページ】http://kawori.tokyo/

【Instagram】https://www.instagram.com/andkcafe

【X】https://x.com/and_k_cafe

Wanda Shop（中野駅）

造形作家のKENZOさんが生んだ、オリジナルのカエルの妖精「ワンダ」の世界。ファンは、国内外で増え続け、お店では、お客さんが作ったハンドメイドの着せ替え用の洋服や小物なども販売している、ポップでファンタジーな世界です。

【最寄駅】中央線「中野駅」から徒歩12分

【所番地】東京都中野区新井1-37-11 KATOマンション2 1階

【営業時間】

＜木・金＞14:00〜18:00

＜ 土 ＞12:00〜18:00

【定休日】日・月・火・水

【ホームページ】https://studio-uoo.com/shop-info/

【オンラインショップ】https://wanda.studio-uoo.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/wandashop_nakano/

【X】https://x.com/wandashop_S

10年以上の歳月をかけて復元･修理が進められ、去年12月に一般公開された、元・内閣総理大臣・近衛文麿の邸宅。およそ540平米ある邸宅は、建築当時から残っているものを極力活かしながら、宮大工や、家具職人たちが、高い技術力で当時の姿を蘇らせました。

【最寄駅】中央線「荻窪駅」から徒歩15分

【所番地】東京都杉並区荻窪2-43-36

【電話番号】03-6383-5711

【営業時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）

【定休日】水、年末年始（12/29〜1/1）

【ホームページ】https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/

【Instagram】https://www.instagram.com/tekigaiso.park/

OAK Petrified Wood（立川駅）

世界の火山地帯などで採掘されるという木の化石、「珪化木」（ケイカボク）。去年、峯岸さんがオープンしたインテリア専門店には、ひとつ置くだけで、空間をシックに演出するスツールや、高級感のあるシンクなどが並んでいます。

【最寄駅】中央線「立川駅」南口から徒歩10分

【所番地】東京都立川市錦町1-19-18 ヴィレージュ森田1F

【電話番号】080-4333-7005

【営業時間】12:00〜19:00

【定休日】不定休（※詳細はInstagramをご確認ください）

【ホームページ】https://oak-petrifiedwood.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/oak_petrifiedwood/

【補足】一点ものにつき、完売商品もございます。

鯛めし 紅坂（立川駅）

お店のオーナー、赤坂竜太郎さんは、地元･愛媛では水産養殖会社を経営。水産資源を守るため、動物性のエサを一切使わずに育てて開発した、「白寿真鯛０」。この鯛を世界中に広めたいという、赤坂さんの熱い思いに賛同した、寿司屋の大将だった宇都宮さんと力を合わせ、「秘伝のタレ」と「卵黄」を使った「白寿真鯛０」の鯛めしを楽しめます。

【最寄駅】中央線「立川駅」から徒歩6分

【所番地】東京都立川市錦町1-5-15 らびっとはうす1F

【電話番号】042-512-7998

【営業時間】11:00〜14:30（L.O.14:00）／17:30〜21:00（L.O.20:30）

【定休日】なし

【ホームページ】https://taimeshi-akasaka.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/taimeshi_akasaka_official/