¡Ö¿´¶Ú¾É¡×¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ ¶»¤Î°µÇ÷´¶¡¦Æ°Ø©¤Ï¡ÈÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
小田 雄二（おだかクリニック）
福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科
¿´¶Ú¾É¤Î³µÍ×
¿´¶Ú¾É¤Ï¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤Æ¿´¶Ú¤Î¼ý½ÌÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
·ì±Õ¤òÁ´¿È¤ØÁ÷¤ë¥Ý¥ó¥×¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿´Â¡¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤Ï¿´¶Ú¼«ÂÎ¤ÎÉÂÊÑ¤¬¸¶°ø¤ÇÀ¸¤¸¤ëÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É¤È¡¢Á´¿È¼À´µ¤Î°ìÉô¤Ë¿´Â¡ÉÂÊÑ¤¬¤¢¤ëÆó¼¡À¿´¶Ú¾É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤äÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¡¢¹´Â«·¿¿´¶Ú¾É¡¢ÉÔÀ°Ì®¸¶À±¦¼¼¿´¶Ú¾É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É¤Ï¿´¥µ¥ë¥³¥¤¥Éー¥·¥¹¡Ê¿´Â¡¤ËÆù²ê¼ð¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¡Ë¤ä¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥Éー¥·¥¹¡Ê¿´Â¡¤Ë°Û¾ï¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÄÀÃå¤¹¤ëÉÂµ¤¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ë¤è¤ê¿´¶Ú¤Ë·ì±Õ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ëµõ·ìÀ¿´¶Ú¾É¤âÆó¼¡À¿´¶Ú¾É¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¾åµ¼À´µ¤Î¤¦¤ÁÉÔÀ°Ì®¸¶À±¦¼¼¿´¶Ú¾É¤Èµõ·ìÀ¿´¶Ú¾É°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ØÄêÆñÉÂ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤Î¸¶°ø
¿´¶Ú¾É¤Ï¿´¶Ú¤Îµ¡Ç½Äã²¼¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¿´¶Ú¾É¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É
ÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°äÅÁ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¹´Â«À¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ïµ©¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï´µ¼Ô¤Î50-60%¡¢³ÈÄ¥À¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï20~30%¡¢ÉÔÀ°Ì®¸¶À±¦¼¼¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï30~50%ÄøÅÙ¤¬°äÅÁ¤Ë¤è¤êÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³ÈÄ¥À¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤¹¤ë¼«¸ÊÌÈ±Ö¤äËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤¬¸¶°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¿´¶Ú¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¼çÉÂÊÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¥µ¥ë¥³¥¤¥Éー¥·¥¹¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°äÅÁ¤Ë¤è¤ëÈ¯¾É¤âÁ´ÂÎ¤Î1.8%ÄøÅÙ¤ÈÄã¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¥¢¥ß¥í¥¤¥Éー¥·¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¼ïÎà¤Ç¸¶°ø¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó¤äÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó·Úº¿¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥µ¥¤¥ì¥Á¥ó¤Ç¤Ï°äÅÁ¤ä²ÃÎð¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó·Úº¿¤Ç¤Ï¹ü¿ñ·Á¼ÁºÙË¦¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀá¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤ä¡¢Æ©ÀÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µõ·ìÀ¿´¶Ú¾É¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê·ìÎ®ÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿´¶Ú¤ò±ÉÍÜ¤¹¤ë´§Æ°Ì®¤ËËýÀÅª¤Ê¶¹ºõ¤äÊÄºÉ¤·¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·Ú¾É¤Î¿´¶Ú¾É¤Ç¤ÏÌµ¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¿´¶Ú¾É¤â¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¿´ÉÔÁ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¶»ÄË¤äÂ©ÀÚ¤ì¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¡¢Â¤Î¤à¤¯¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¿´¶Ú¾É¤Ç¤ÏÉÔÀ°Ì®¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢Æ°Ø©¤äÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢¼º¿À¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
¿´¶Ú¾É¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢¿´ÅÅ¿Þ¤ä¥¨¥³ー¡¢MRI¡¢¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¿´¶Ú¾É¤Î¾É¾õ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿´ÅÅ¿Þ¤Î°Û¾ï¤äÉÔÀ°Ì®¤Î¹çÊ»¤ÎÍÌµ¤¬³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥ë¥¿ー¿´ÅÅ¿Þ¡Ê24»þ´Ö¿´ÅÅ¿ÞÇÈ·Á¤òµÏ¿¤¹¤ë¿´ÅÅ¿Þ¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ìë´Ö¤Ë¿´Â¡¤ÎÈ¯ºî¤ä´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¶»Éô¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤Ï¶»Éô¤ËXÀþ¤ò¾È¼Í¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£¿´Â¡¤ÎÂç¤¤µ¤ä¶»¿å¡¢ÇÙ¤¦¤Ã·ì¤Ê¤É¤Î½ê¸«¤«¤é¡¢¿´ÉÔÁ´¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢¿´Â¡¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëBNP¡ÊÇ¾À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÍøÇ¢¥Ú¥×¥Á¥É¡Ë¤ä¡¢¿´¶Ú¤¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥À¥áー¥¸¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë¥È¥í¥Ý¥Ë¥ó¤Î¿ôÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºÎ·ì¥Çー¥¿¤«¤é¿´¶Ú¾É¤ä¿´ÉÔÁ´¤Î½Å¾ÉÅÙ¤¬È½ÊÌ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³ー¸¡ºº¤ÏÄ¶²»ÇÈ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿´Â¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¹¡£
³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¹àÌÜ¤Ïº¸¼¼¤ÎÂç¤¤µ¤ä¼ý½Ì¤ÎÄøÅÙ¡¢¿´Â¡¤Î¥Ý¥ó¥×µ¡Ç½¡¢·ìÎ®¤Î°Û¾ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¿´Â¡¤ÎÊÛËì¾É¤ÎÍÌµ¤Ç¤¹¡£
MRI¸¡ºº¤Ï¼§µ¤¤òÍÑ¤¤¤Æ¿´Â¡¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸¡ºº¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥³ー¸¡ºº¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¿´¶Ú¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¹â²è¼Á¤ÊÆ°²è¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¥¨¥³ー¸¡ºº¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤Éô°Ì¤ÎÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤ÎÉÂÊÑ¤ÎÉ¾²Á¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»£±ÆÃæ¤ËÌô¤òÅêÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¿´¶Ú¤ÎÉô°Ì¤äÈÏ°Ï¤òÇÄ°®¤·¡¢µõ·ìÀ¿´¶Ú¾É¤È³ÈÄ¥À¿´¶Ú¾É¤ò¿ÇÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾ÉDCM¤äÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆó¼¡À¿´¶Ú¾É¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿´Â¡¤Î¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢»Í»è¤ÎÆ°Ì®¤«¤é¥«¥Æー¥Æ¥ë¤òÁÞÆþ¤·¡¢·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Õ½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾ÀÜ¿´¶Ú¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤êÁÈ¿¥¤òÄ´¤Ù¤ë¿´¶ÚÀ¸¸¡¤ä¡¢¿´¶Ú¤ò±ÉÍÜ¤¹¤ë´§Æ°Ì®¤ò»£±Æ¤âÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¿ÇÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¥«¥Æー¥Æ¥ë¸¡ºº¤Ï¿ÈÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤¸¡ºº¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë¿´¶Ú¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿´Â¡¤ò±ÉÍÜ¤¹¤ë´§Æ°Ì®¤òCT¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¿´¥µ¥ë¥³¥¤¥Éー¥·¥¹¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¡¢PET¸¡ºº¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¡¢±ê¾É¤ÎÊ¬ÉÛ¤äÉÂ´ü¤ÎÉ¾²Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤Î¼£ÎÅ
¿´¶Ú¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢ÆÃÈ¯À¤ÈÆó¼¡À¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É
ÆÃÈ¯À¿´¶Ú¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÌôÊªÎÅË¡¤¬Âè°ìÁªÂò¤Ç¤¹¡£
ÌôÊªÎÅË¡¤Ç¤Ï¡¢¿´ÉÔÁ´¤Î¿Ê¹Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¦Â¼×ÃÇÌô¤ä¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤Æ¿´Â¡¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ëACEÁË³²Ìô¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¿¤À¤·¡¢ACEÁË³²Ìô¤ËÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥¸¥ª¥Æ¥ó¥·¥ó¼õÍÆÂÎÁË³²Ìô(ARB)¤Î¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿´ÉÔÁ´¤Î¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥í¥»¥ß¥É¤È¤¤¤¦ÍøÇ¢ºÞ¤ÎÉþÍÑ¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
¿´¶Ú¾É¤ÇÉÔÀ°Ì®¤ò¹çÊ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ÎÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Úー¥¹¥áー¥«ー¤äICD¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤òÂÎÆâ¤ËËä¤á¹þ¤à¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë½ùÌ®¾É¾õ¤Ë¤Ï¥Úー¥¹¥áー¥«ー¡¢¿´¼¼ºÙÆ°¤ä¿´¼¼ÉÑÌ®¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÁ³»à¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Ã×»àÀ¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½üºÙÆ°µ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëICD¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢CRT¡Ê¿´Â¡Æ±´üÎ¾Êý¡Ë¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¿´Â¡¥Úー¥¹¥áー¥«¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï¡¢¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿´¶Ú¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë·ÐÈéÅªÃæ³Ö¿´¶Ú¾Æ¼Þ½Ñ(PTSMA)¤È¤¤¤¦¥«¥Æー¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PTSMA¤Ç¤Ï¿´¶Ú¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë²õ»à¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï¡¢º¸¼¼¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë³°²ÊÅª¼ê½Ñ¡Ê¥Ð¥Á¥¹¥¿¼ê½Ñ¡Ë¤ä¡¢½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿´Â¡°Ü¿¢¤Ë¤è¤ê¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´Â¡ÊÛËì¾É¤ò¹çÊ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿Í¹©ÊÛÃÖ´¹½Ñ¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ëÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
µõ·ìÀ¿´¶Ú¾É¤Ç¤Ï¡¢´§Æ°Ì®·ÁÀ®½Ñ(PCI)¤ä¿´Â¡¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
PCI¡§´§Æ°Ì®·ÁÀ®½Ñ¡£¼ê¼ó¤äÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¤«¤éºÙ¤¤´É¤òÆþ¤ì¤Æ¿´Â¡¤Î·ì´É¤ò¹¤²¤Æ¶âÂ°¤Ç»Ù¤¨¤ë¡£
¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¡§µÍ¤Þ¤Ã¤¿·ì´É¤òÂÎ¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿·ì´É¤ÇË¥¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¼ê½Ñ
¿´¥µ¥ë¥³¥¤¥Éー¥·¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï²á¾ê¤ÊÌÈ±Ö±þÅú¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÆâÉþ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Å¾ÉÎã¤ä¿Ê¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï²½³ØÎÅË¡¤ä¼«¸ÊËö¾¿·ì´´ºÙË¦°Ü¿¢¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ²½³ØÎÅË¡¡§¹³¤¬¤óºÞ¤òÍÑ¤¤¤¿¼£ÎÅ¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸º¾¯¤äÄÀÃå¤·¤¿¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤Î¸º¾¯¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨ ¼«¸ÊËö¾¿·ì´ÉºÙË¦°Ü¿¢¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÙË¦¤ËÊ¬²½¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä´´ºÙË¦¤ò¼«¸Ê¤ÇºÎ¼è¤·¡¢²½³ØÎÅË¡¸å¤ËÂÎÆâ¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ç¹ü¿ñ¤òºÆÀ¸¤µ¤»¤ë¼£ÎÅË¡
¿´¶Ú¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¤ÎÄã²¼¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÈîÂç·¿¿´¶Ú¾É¤Ï°äÅÁ¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´¶À÷ÂÐºö¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÀÜ¼ï¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞÀ¿´¶Ú±ê¤Î±ê¾É¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³ÈÄ¥·¿¿´¶Ú¾É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ¤µ¤ì¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤ºÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡À¿´¶Ú¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸º±ö¤äÅ¬ÅÙ¤Ê°û¼ò¡¢¶Ø±ì¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢²áÅÙ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¿´ÉÔÁ´¿´¶Ú±êÉÔÀ°Ì®
¿´Â¡ÊÛËì¾É¶¹¿´¾É¿´¶Ú¹¼ºÉ¥µ¥ë¥³¥¤¥Éー¥·¥¹
¥¢¥ß¥í¥¤¥Éー¥·¥¹
¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ
