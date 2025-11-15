●11月17日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<275A> ハンワホームズ　　　　　　名証ネクスト　　　建設業　　　　
　【事業内容】
　　建設業およびEC（電子商取引）を中心とした小売・卸売業など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 2月期　　 1865　　　　　19　　　　　17　　　　　12　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】フィリップ証券

　【公募・売り出し】
　　公募38万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万7000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　270円

　【調達資金の使途】りんくう公園（中地区）施設の開発工事資金。

●11月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<446A> ノースサンド　　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　総合コンサルティング事業
　　

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2025年 1月期　　16417　　　　2774　　　　2798　　　　1974　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募900万株、売り出し822万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し258万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1120円

　【調達資金の使途】コンサルタントの採用費と人件費など。


