来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ハンワＨ、ノースサンド 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ハンワＨ、ノースサンド



●11月17日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<275A> ハンワホームズ 名証ネクスト 建設業

【事業内容】

建設業およびEC（電子商取引）を中心とした小売・卸売業など



【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 2月期 1865 19 17 12 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】フィリップ証券



【公募・売り出し】

公募38万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し5万7000株を実施する。

【公募・売り出し価格】 270円



【調達資金の使途】りんくう公園（中地区）施設の開発工事資金。



●11月21日 ――――――――――――――



◆コード 銘柄名 公開市場 業種

<446A> ノースサンド 東証グロース サービス業

【事業内容】

総合コンサルティング事業





【業績データ】 売上高 営業利益 経常利益 最終利益 １株配当

2025年 1月期 16417 2774 2798 1974 0.00

※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。



【主幹事】大和証券



【公募・売り出し】

公募900万株、売り出し822万株のほか、

オーバーアロットメントによる売り出し258万株を実施する。

【公募・売り出し価格】 1120円



【調達資金の使途】コンサルタントの採用費と人件費など。





株探ニュース

