染谷俊之＆小西詠斗W主演ドラマ 11 月 20 日（木）最終回放送／クランクアップコメントが到着！さらに来年 1 月に上演する舞台のキービジュアル解禁
ＢＳテレ東で放送中の染谷俊之と小西詠斗がW主演を務めるドラマ「UNREAL-不条理雑貨店-」 （全6話）が11月20日（木）に最終回を迎えます。
不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は狂い始める…男２人の強い絆と宿命を描く本作が、ついに衝撃のラストへ。
漫画『不条理雑貨店 UNREAL』（コミック：片山愁／原作：ヨダカケイ 隔月刊「ウィングス」連載中／新書館）をドラマ化した本作。ドラマ『相棒』シリーズや映画『探偵はBARにいる』をはじめ、数々の人気作を手掛ける橋本一監督が描く結末とは――。夢か幻か、不思議な雑貨店をめぐる“デイドリーム・ファンタジー”に目が離せない！
ついに迎える最終回を前に、W主演のヤギオ役・染谷俊之、濱家宗哉〈ムネチカ〉役・小西詠斗、そして物語の鍵を握る黒澤羊時役・細貝圭、鮭とば役・世古口凌のクランクアップコメントが到着！してください。
【クランクアップコメント】
◾️ヤギオ役：染谷俊之
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会皆さんと一緒にすごく夏を感じることができた現場でした。
大変な時もありましたけど、現場がすごく温かくてとても楽しかったです。
絶対またいつかお仕事でご一緒しましょう。本当にありがとうございました☆
◾️濱家宗哉〈ムネチカ〉役：小西詠斗
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会皆さん、毎日朝早くから夜遅くまでの現場を本当にありがとうございました。
皆さんの元気で明るい雰囲気に僕は何度も救われました。
素敵な現場に参加できて本当に嬉しく思います。
皆さんがゆっくり休めることを願いつつ、作品の完成を楽しみにしています。
ありがとうございました。
◾️黒澤羊時役：細貝圭
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会皆さん、暑い中、そしてたくさんの雨の中ご苦労様でございました。
皆さんが本当に和気藹々としていて、その雰囲気の中ですごく楽しくお芝居をさせていただきました。
ありがとうございました。
◾️鮭とば役：世古口凌
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会本当にお疲れ様でした。
作品の世界観は明るい話ではなかったのですが、現場の雰囲気が明るくて
撮影期間中はそのバランスの良さに助けていただきました。
本当にありがとうございました。
【舞台情報】
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会
ドラマでは描かれなかったエピソードやその先の物語を劇場で！
豪華キャストによる舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」が2026年1月クラブexにて上演！
ムネチカ（小西詠斗）の“正しいこと”を信じるヤギオ（染谷俊之）に待っていたものは？ヤギオとムネチカの新たなストーリーを舞台で上演！！雑貨店「UNREAL」の過去の店主である的羽廻（美弥るりか）、黒澤羊時（細貝圭）が店主となったきっかけとは？鮭とば（世古口凌）の正体と目的は？人々の思惑が交錯する「UNREAL」の結末は…オリジナルのストーリーとともに繰り広げられる舞台版「UNREAL-不条理雑貨店-」をぜひ劇場で体感してください。
【出演者】
ヤギオ（柳庭音矢）：染谷俊之 濱家宗哉：小西詠斗
黒澤羊時：細貝圭 鮭とば：世古口凌 水門朝也：新正俊
雨田詩づ歌：安里唯 横井姫奈：森崎りりな 西ノ瀬涼太：佐藤淳
黒澤時子：留依まきせ 速水羊子：本西彩希帆
的羽紡：阿瀬川健太 鶴岡圭吾：田中翔大
的羽廻：美弥るりか
【スタッフ】
コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ
脚本：烏丸棗 演出：久保田唱
美術：松本わかこ 現場制作：Ask
票券：サンライズプロモーション
宣伝：サンライズプロモーション MinyMixCreati部
制作：テレビ大阪／MinyMixCreati部
主催・企画：「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会
【会場】品川プリンスホテル クラブeX(東京都港区高輪4-10-30)
【公演期間】2026年1月16日（金）～1月26日（月）
16 日（金）：18:00
17 日（土）：13:00・18:00
18 日（日）：13:00・18:00
19 日（月）：休演日
20 日（火）：13:00・18:00
21 日（水）：13:00・18:00
22 日（木）：13:00・18:00
23 日（金）：13:00
24 日（土）：13:00・18:00
25 日（日）：13:00・18:00
26 日（月）：13:00
全17公演
※アフタートーク開催/平日入場特典あり
※1月25日（日）18:00 1月26日（月）13:00は生配信あり
【チケット販売】
一般発売：11月15日(土) 10:00 ～
販売URL：イープラスhttps://eplus.jp/unreal/
ぴあhttps://w.pia.jp/t/unreal/
【受付席種】
プレミアム席（1列目～３列目）パンフレット付き：13,000円（税込）
S席一般席（4列目・5列目）パンフレット付き：9,900円（税込）
S席ソファ席パンフレット付き：9,900円（税込）
A席（6列目・7列目）：7,700円（税込）
A席2階席：7,700円（税込）
※プレミアム席：お一人様2枚まで、S席・A席：お一人様4枚まで、 A席2階席：お一人様3枚まで
*すべて税込の金額です
*Ａ席7列目は一般発売からの販売となります
劇場にて公演グッズの販売決定!!
■商品アイテム
・公演パンフレット 2,000 円
・キャストブロマイドセット 1,200 円
（ヤギオ、ムネチカ、黒澤羊時、鮭とば、的羽廻の 5 種）
・ツーショットブロマイド 1,200 円
（ヤギオ＆ムネチカ）
・トレーディングブロマイド A 各 300 円
（ヤギオ、ムネチカ、各 3 枚、ツーショット 4 枚の合計 10 種）
・トレーディングブロマイド B 各 300 円
（ヤギオ、ムネチカ、黒澤羊時、鮭とば、的羽廻の各 2 枚ずつの合計 10 種）
・アクリルスタンド 各 1,800 円
（ヤギオ、ムネチカ、黒澤羊時、鮭とば、的羽廻の 5 種）
・メタルポスター 各 1,200 円
（ヤギオ、ムネチカ、ツーショット、的羽廻の各 2 枚、合計 8 種）
©「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会
11月20日（木）放送【最終話あらすじ】
海名月サマーフェスティバル当日。「UNREAL」に訪れた宗哉〈ムネチカ〉（小西詠斗）を引き止めようとするヤギオ（染谷俊之）。記憶を取り戻し、真実を知った宗哉は、ヤギオが自分のためにたくさんの犠牲を払うことを望んでいない、自分の運命を受け入れると言い出す。それを聞いたヤギオは宗哉が生きている未来という唯一の願いを奪わないでくれと懇願する。お互いの「正しさ」が平行線をたどる中、宗哉は「20年待ったんだからもう少しだけ待ってろ」と言って「UNREAL」を出ていってしまう。そんな二人のやりとりを見ていた鮭とば（世古口凌）はヤギオにある提案をする。一方、フェス会場に到着した宗哉。運命の時間、12時49分が迫る中、凛糸（黒崎レイナ）の握手会場へ急ぐが、道中に根岸（本島純政）を見つけ…≪番組概要≫
【番組名】 「UNREAL-不条理雑貨店-」
【放送日時】 BS テレ東 11 月 20 日（木）木曜深夜０時 30 分~
【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信
https://tver.jp/series/srd2076lwj
【主演】染谷俊之 小西詠斗
【出演】細貝圭 世古口凌 黒崎レイナ 新正俊 石黒英雄 加藤大騎 本島純政 ／ 大友康平
【原作】 コミック：片山愁 原作：ヨダカケイ 『不条理雑貨店 UNREAL』（新書館）
【監督】 橋本一（「相棒」「Solliev0」ほか）
【脚本】 烏丸棗（「消せない私」「逃亡医 F」ほか）
【チーフプロデューサー】 山本博紀（テレビ大阪）
【プロデューサー】 菅谷みにい（MinyMixCreati 部）伊藤良一（MinyMixCreati 部）佐々木美優（テレビ大阪）
【主題歌】 Hilcrhyme「EVIL」 (UNIVERSAL CONNECT）
【話数】 30 分×6 話
【制作】 テレビ大阪 / MinyMixCreati 部
【製作著作】 「UNREAL-不条理雑貨店-」製作委員会
【番組 HP】 https://www.tv-osaka.co.jp/unreal/
【公式 X】 https://x.com/unreal_tvo
【公式 Instagram】 https://www.instagram.com/unreal_tvo
【公式 TikTok】 https://www.tiktok.com/@unreal_tvo
【公式ハッシュタグ】 #アンリアル