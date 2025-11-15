3年連続4度目のMVP受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。現地中継では妻・真美子さん、愛犬デコピンも登場し、真美子さんが密かに見せていた仕草に注目が集まっている。

3年連続のMVP受賞が決まるとデコピンを真ん中にし、大谷は真美子さんを抱き寄せ、デコピンの頬に熱いキスをした。この直前、真美子さんはデコピンの体をおさえてがっちりキープ。ソファーから“逃走”してしまった昨年受賞時の二の舞は避けようと、中継への気遣いを見せているようだった。

米番組「MLBネットワーク」の中継でも映ったワンシーンがネット上で反響。X上のファンからは「真美子さんの必死な手元アップ神すぎ もう離さない気満々やん！」「真美子さんの“絶対離さない”感かわいすぎる」「真美子さんの必死さが手元アップで伝わってきて笑」「デコピンが動き出そうとする時に誰にもバレずに止めるためにすんっとした真顔の真美子さんおもろい」などの声が並んでいた。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。ワールドシリーズでも存在感を見せつけ、2年連続世界一に貢献。3年連続4度目の満票でのMVP受賞となった。



