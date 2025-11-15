乃木坂46一ノ瀬美空、ミニスカからスラリ美脚輝く「憧れのスタイル」「お人形さんみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/15】乃木坂46の一ノ瀬美空が11月13日、自身のInstagramを更新。同月26日リリースの新曲「ビリヤニ」の衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂、ミニスカからスラリ美脚
◆一ノ瀬美空「ビリヤニ」衣装公開
一ノ瀬は「40thシングル『ビリヤニ』テレビ初披露でした」とコメントし、13日放送の読売テレビ・日本テレビ系音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」にて「ビリヤニ」を披露した際の衣装ショットを公開。白地に青の花柄でパフスリーブに2段のフリルミニスカートというガーリーな装いで、スラリとした美しい脚を披露している。
◆一ノ瀬美空の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装めちゃくちゃ可愛い」「似合ってる」「お人形さんみたい」「憧れのスタイル」「美脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
