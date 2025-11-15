◆米国女子プロゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン 第２日（１４日、米フロリダ州・ペリカンＧＣ＝６３４９ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、７６位で出た西村優菜（スターツ）が６４をマークし、通算４アンダーの１５位に浮上した。首位と５打差。

６８の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、７０の西郷真央（島津製作所）は３アンダーで２１位。吉田優利（エプソン）は６８、岩井千怜（ちさと、ホンダ）と山下美夢有（花王）はともに７１で回ってイーブンパーの４３位に並んだ。６９の勝みなみ（明治安田）は１オーバーの６０位で予選通過を決めた。

７１の岩井明愛（あきえ、ホンダ）と７３の古江彩佳（富士通）は２オーバーの７０位。７２の笹生優花（アース製薬）は３オーバーの７７位、７２の馬場咲希（サントリー）と７５の渋野日向子（サントリー）は６オーバーで予選落ちとなった。

６３のリン・グラント（スウェーデン）、６６のグレース・キム（豪州）が通算９アンダーで首位に立った。トランプ米大統領の孫娘でアマチュアのカイ・トランプ（米国）は１８オーバーで最下位の１０８位で終えた。