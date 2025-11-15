「可愛くなりすぎ」を回避！【studio CLIP】大人でもイケる♡「ふわふわアイテム」

寒さとともに恋しくなる “ふわふわ素材” 。けれど、大人世代にとっては「可愛くなりすぎないか」が気になるポイント。そこで編集部が【studio CLIP（スタディオクリップ）】で、大人も取り入れやすい「ふわふわアイテム」を見つけました！ トレンド感がありながらも大人に似合いそうな落ち着きのあるバッグやシューズなどをご紹介。ぜひこの季節ならではのおしゃれを楽しんで。

こっくりブラウンで甘さ控えめな大人トート

【studio CLIP】「チャームフリンジトートバッグ」\3,520（税込・セール価格）

もふもふした素材感が愛らしいトートバッグも、深みのあるブラウンなら大人にちょうどよい落ち着きに。ハンドルまで同素材で仕上げた統一感のあるデザインに、カラビナチャームがアクセント。A4サイズが収まるサイズ & 3カ所のポケット付きという実用性も兼ね備え、デイリーからお出かけまで頼れそうです。

グレーのフェイクファーで洗練された印象に

【studio CLIP】「オーバルファーバッグ」\8,250（税込）

毛足長めのフェイクファーがふんわりと存在感を放つバッグ。丸みのあるフォルムながら、軽やかなグレーが甘さを抑え、大人らしい上品さを引き立ててくれそうです。公式オンラインストアによると「ミニ財布やスマートフォンなどお出かけに必要な物がしっかりと入るサイズ感」で、ちょっとしたお出かけに活躍してくれそう。

甘くなりがちなふわふわも厚底サボなら大人顔に

【studio CLIP】「アソート厚底サボ」\5,500（税込）

ふわふわアイテムは難易度が高そう……という人は、足元から取り入れるのも一つの手かも。トレンドの厚底デザインを採用したサボは、アイボリーのフェイクファーで甘さがありつつも、ダークブラウンのソールが全体を引き締めています。ソックス合わせで季節をまたいで楽しめそうなのも魅力。

フェイクファー × 大人色でほどよい華やぎをプラス

【studio CLIP】「フェイクファーBIG三角ストール」\3,690（税込）

「肌触りの良いストレートファー風の生地を両面に使用」（公式オンラインストアより）したストールも要チェック。ボリューミーすぎない素材感とシックなモカカラーで、顔まわりに優しげな雰囲気を添えてくれます。巻き方次第で印象を変えられるので、カジュアルからよそ行きまで幅広い装いに合わせられそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

writer：Sara.K