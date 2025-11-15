70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÄÄêÇ¯Âà¿¦¼Ô500¿ÍÄ¶¤Î¼èºà¤ÇÈ½ÌÀŽ¢¤ª¶â¤Ç¤â·ò¹¯¤Ç¤â¤Ê¤¤Ž£¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÅ¾´¹ÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÆïÌÚ¿·¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏÀ¸ì¡×¤¬¶µ¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃÎ·Ã
Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Åº£ÅìÀ¾Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬´ÞÃß¤Î¤¢¤ë¼¨º¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ÒÛ©¤¯¡¢¸ã½½Í¸Þ¤Ë¤·¤Æ³Ø¤Ë»Ö¤¹¡£»°½½¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Ä¡£»Í½½¤Ë¤·¤ÆÏÇ¤ï¤º¡£¸Þ½½¤Ë¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÃÎ¤ë¡£Ï»½½¤Ë¤·¤Æ¼ª½ç¤¦¡£¼·½½¤Ë¤·¤Æ¿´¤ÎÍß¤¹¤ë½ê¤Ë½¾¤¨¤É¤â¶ë(¤Î¤ê)¤òìü(¤³)¤¨¤º¡×¤È¤¢¤ë¡£
15ºÐ¤Ç³ØÌä¤ò»Ö¤·¡¢30ºÐ¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢40ºÐ¤ÇÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢50ºÐ¤ÇÅ·Ì¿¤òÍý²ò¤·¡¢60ºÐ¤Ç¿Í¤Î°Õ¸«¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤â¿Í¤ÎÆ»¤òÆ§¤ß³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤¢¤Þ¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾ï¼±¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï»ä¤Ë¤â»×¤¤Åö¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹¦»Ò¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ï·¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ìÊýÅª¤Ë¿ê¤¨¤ë¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤à¤·¤í50ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤é¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë·Á¤Ç60Âå¡¢70Âå¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö»Í½»´ü¡×¤Ë³Ø¤Ö¡ÖÍ·¹Ô´ü¡×¤ÎÀ¸¤Êý
¸ÅÂå¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö»Í½»´ü(¤·¤¸¤å¤¦¤)¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¡Ö³ØÀ¸´ü(¤¬¤¯¤·¤ç¤¦¤)¡×¡Ö²È½»´ü(¤«¤¸¤å¤¦¤)¡×¡ÖÎÓ½»´ü(¤ê¤ó¤¸¤å¤¦¤)¡×¡ÖÍ·¹Ô´ü(¤æ¤®¤ç¤¦¤)¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»þ´ü¤ËÊ¬¤±¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½é¤Î³ØÀ¸´ü¤Ï25ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ò»Ø¤·¡¢»Õ¤Î¤â¤È¤Ç¿´¿È¤òÃÃ¤¨¤ë´ü´Ö¡£Â³¤¯²È½»´ü¤Ï25ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é50ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ò»Ø¤·¡¢·ëº§¤·°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯´ü´Ö¡£
¤½¤Î¸å¤Î50ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é75ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¬ÎÓ½»´ü¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¿Í¤â¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤ÇâÔÁÛ¤ò¤¹¤ë´ü´Ö¤À¤½¤¦¤À¡£
ºÇ¸å¤ÎÍ·¹Ô´ü¤Ï75ºÐ¤¯¤é¤¤¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢»à¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡Ö½ª³è¡×¤Î´ü´Ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£80ºÐ°Ê¹ß¤Ï¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û´ü¡×
80ºÐ°Ê¹ß¤Ï¤É¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÍÀ¸¤ò8¤Ä¤Î»þ´ü¤ËÊ¬Îà¤·¤¿È¯Ã£¿´Íý³Ø¼Ô¤Î¥¨¥ê¥¯¡¦H¡¦¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤Ï¡¢80¡Á90ºÐ¤ò¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û´ü¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¿Í¤È¤Î¶¥Áè¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£±ÃÃÒ¤¬È÷¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÂ¾¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ»à¤Î¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÃÏ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¿´¼æ¤«¤ì¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢80ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¹âÎð¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¡û¡û¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡Ö¡û¡û¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¾ï¤ËËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ê¥¯¥½¥ó¤Î¤¤¤¦¡ÖÏ·Ç¯ÅªÄ¶±Û´ü¡×¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¶ÃÏ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿Í´Ö¤ÎÀ¸³¶¤òÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï°ìÄê¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤¿¤À¤·¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¡¢¸å¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¤Þ¤À¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¦¤«¤É¤¦¤«
²¿ºÐ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÅöÁ³Âç¤¤Ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ëÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¿Í¤Ë¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤ÎÀâ¤¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¡Ö»Í½»´ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î2ÅÀ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ò¤Ù¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»Í½½¤Ë¤·¤ÆÏÇ¤ï¤º¡×¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ê¤é¤Ê¤µ¤òÃ²¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ËÜÍè¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ë±þ¤¸¤¿À¸¤Êý¤ÎµÄÏÀ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÀ®Ä¹¡¢È¯Å¸¡¢¸þ¾åÅª¤Ê°Õ¼±¤Ç²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¼èºà¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡Ö¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È°Õ¼±¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Í¤ËÏÃ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÕÍß¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¡Ö¤Þ¤À¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¢£¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÖºîÀï¤Ç
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢70Âå¤ËÆþ¤ë¤¢¤¿¤ê¤ËÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£¡Ö²«¶â¤Î15Ç¯¡×¡Ê60¡Á74ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Á°È¾¤Î60Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÄêÇ¯¸å¡×¤È¡¢70Âå°Ê¹ß¤Î¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤È¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂÅÅö¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×À¤Âå¤Ç¤Ï¡¢¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ²ÃÎð¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Â¸ºß´¶¤òÁý¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤Ï¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¤ÎÃÎ·Ã¤ò¡Ö¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ÖºîÀï¡×¤È¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½çÈÖ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£¡Ö·ò¹¯¡×¡ÖÀ¸Ì¿¡×¤Î¼÷Ì¿
¡¥Û¥ó¥È¤Î¼÷Ì¿
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Î¼÷Ì¿¡×¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÀ¸Ì¿ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼÷Ì¿¤Ç¤¢¤ë¡£²¿ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
70ºÐ¤Î¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ï15.65Ç¯¡¢½÷À¤Ï19.96Ç¯¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ¤ÇÃËÀ¤Ï86ºÐ¡¢½÷À¤Ï90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡ÊÎáÏÂ5Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¡Ë¡£Èæ³ÓÅªÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢·ò¹¯¼÷Ì¿
¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤È¤Ï¡¢·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬3Ç¯¤´¤È¤Ë¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¿ä·×ÃÍ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬72.57ºÐ¡¢½÷À¤¬75.45ºÐ¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹âÇ¯¸þ¤±¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ÎPR¤Ç¤Ï¤è¤¯¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë70Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¤ËÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ä¸ª¡¦¹ø¡¦É¨¤ÎÄË¤ß¡¢ÌÜ¤ä¼ª¤Îµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤ÇÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¤¡¢Ìô¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
75ºÐÁ°¸å¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç»²²Ã¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢3Ê¬¤Î2¤Î¿Í¤¬Äê´üÅª¤ËÉÂ±¡¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÉÂµ¤¤ä¾ã³·¤òÊú¤¨¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤«¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖÆ¯¤¯¡×¼÷Ì¿
£Ï«Æ¯¼÷Ì¿
Â³¤¤¤Æ¡ÖÏ«Æ¯¼÷Ì¿¡×¡£¤³¤ì¤Ï²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ð¤¯¤«¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤À¤±¤ò»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤Î·Á¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£ÄêÇ¯¤Ê¤É¤Ç¸ÛÍÑ¼÷Ì¿¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤â¤½¤Î¸å¤âÏ«Æ¯¼÷Ì¿¤ÏÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¸ÛÍÑ¼÷Ì¿¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð50Âå¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ÏÄêÇ¯¸å°Ê¹ß¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
Â¿³Û¤ÎÂà¿¦¶â¤äÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿Æ¤ÎËÉÙ¤Ê°ä»º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¤è¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»ñ»º¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÇÉ¬¤º¤·¤â¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤à¤·¤íÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¤«¤é¤³¤½ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¼ñÌ£¤ÇÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¶â¤ËÉÔ¼«Í³¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÏ«Æ¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¡¢»ñ»º¼÷Ì¿¡¢¸å½Ò¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¼÷Ì¿¤È¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö¤ª¶â¡×¤è¤ê¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î¼÷Ì¿¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤»ñ»º¼÷Ì¿
¡Ö»ñ»º¼÷Ì¿¡×¤Ï¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÏÅ(¤Þ¤«¤Ê¤¦)¤¦¤¿¤á¤ËÃß¤¨¤¿»ñ»º¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡£¤ª¶â¤ò¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´ÖÂ³¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥¿Í´Ö´Ø·¸¼÷Ì¿
ºÇ¸å¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¼÷Ì¿¡×¡£¤³¤ì¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¼÷Ì¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ÊÁ°¤Î»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¼÷Ì¿¤Î¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢¿·Ãø¡ØÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼èºà¤ä¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¼÷Ì¿¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÄêÇ¯¸å¡¢¤½¤Î¸å¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
