¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¡Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤éÆüËÜÁª¼ê¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¡×¤âÍèµ¨V3¤Ø¡Ö´ðËÜÅª¤Ëº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¤äµð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¢À¾Éð¡¦º£°æ¤é¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¤Ç¡¢Á°²ó2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÍÆÀÍ½Äê¤Ï¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë·è¤á¤ë¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤ÏµÙ²ËÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¤Ï»ä¤ÎÃ´Åö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤Ë·èÄê¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÃ¯¤«¤ò³Í¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡ÖÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤âÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìî¼ê¤âÀïÎÏ¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼êÁØ¤Ï¸ü¤¤¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«ºÙ¤«¤¤·èÃÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ïº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍèÇ¯¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈV3¤òÌÜ»Ø¤¹Íèµ¨¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£