『ランドマン』シーズン2、11月28日（金）配信決定！予告映像が解禁

Paramount+で配信中の『メイヤー・オブ・キングスタウン』シリーズや、『タルサ・キング』シリーズなど海外ドラマファンを唸らす名作でエグゼクティブプロデューサーを務めてきたテイラー・シェリダンが手掛けるドラマシリーズ『ランドマン』のシーズン2が11月28日（金）よりParamount+にて独占配信されることが決定。

併せて、本作の主人公トミーと、石油会社のオーナー キャミが石油業界をかき乱す本予告も解禁となった。

一獲千金のオイルドリームの行く末に注目

『ランドマン』は、石油が発見されるたびに急速に成長するテキサス州西部の街ブームタウンを舞台に、石油業界の問題解決に従事する交渉人 通称“ランドマン”として奮闘するトミー・ノリス（ビリー・ボブ・ソーントン）の物語。

大手石油会社エムテックス・オイルの再建を任されたキャミ（デミ・ムーア）と、二人三脚で事業拡大に挑むことになったトミー。しかし、石油業界を知らないキャミは、トミーの親身なアドバイスを無視して次々と業界のタブーを犯し、暗黙のルールも破っていく―。

解禁となる映像では、失敗=破滅を意味する石油業界の厳しさを知るトミーが、石油を生業にする者なら誰もが知る暗黙のルールを説く姿で幕を開ける。

夫であり、エムテックス・オイルのオーナーでもあったモンティ・ミラーの死を機に、会社の経営を引き継いだキャミ・ミラーは石油業界に疎いが故に、型にはまらない大胆不敵な経営手腕を発揮し、彼女の実力に対して懐疑的な態度を見せる経営首脳陣を結果で黙らせていく。

厳しいルールと制約の中で石油業界が成り立っていることをよく知るトミーは彼女の予測不能な経営判断を危険視し、2人は度々衝突するが、《常識外れのセレブ》と《業界を知り尽くす交渉人》という凸凹バディとして会社の難局を乗り越えていく。二人は事業拡大というオイルドリームを掴むために、一獲千金のチャンスが眠るギャンブルに挑むことを決意するが、会社が横領・詐欺に加担した疑惑が浮上し、会社経営が暗礁に乗り上げていく―。

そして映像には、石油業界のフィクサーとしてあらゆるトラブルに対応できるトミーが、唯一の天敵とも呼べる《家族》に翻弄される姿も映し出される。金遣いが荒く、遊び人気質な妻。そんな妻に似て、楽観的で自由人な娘。そして、石油業界に鳴り物入りで入ってきて、同業者を無視した新事業の開始を企てる息子。

そんなくせ者揃いの家族一同で食卓を囲み、気まずそうな表情を浮かべるトミーからは、家族との関係が石油業界よりもシビアであることを感じさせる。ポーカーフェイスと経験からくる予測でトラブルに対処するトミーが、予測不能な家族のワガママに翻弄される姿にも注目だ。

製作総指揮を務めるのは、『最後の追跡』でアカデミー賞脚本賞にノミネートされた経歴を持つ、ヒットメーカーのテイラー・シェリダン。さらに主演には、本作のシーズン1でゴールデン・グローブ賞のテレビ部門男優賞にノミネートされたビリー・ボブ・ソーントン。共演者には、『ゴースト／ニューヨークの幻』で知られるデミ・ムーアや、『ゴッドファーザー PART III』でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたアンディ・ガルシア、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』でアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたサム・エリオットら名優が揃った本作。

オリジナルドラマシリーズ『ランドマン』シーズン2は11月28日（金）よりParamount+（パラプラ）にて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

