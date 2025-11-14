「マッツ・ミケルセン生誕60年祭」特別動画が初解禁

デンマークの大スターであり、ハリウッド含め世界的に大活躍中のマッツ・ミケルセン11月22日の60歳の誕生日に合わせた特集企画「マッツ・ミケルセン生誕60年祭」が「BS10プレミアム」にて今年も放送！

この度、本特集の番宣動画が解禁となった。

「マッツ・ミケルセン生誕60年祭」番宣動画

ドラマ『ハンニバル』で日本でも人気がブレークし、度々来日する際に垣間見せるチャーミングな姿でもファンたちを虜にするマッツ。狡猾な悪役を怪演して世界に名を轟かせた『007／カジノ・ロワイヤル』や、今年2月に日本劇場公開されたばかりの主演作『愛を耕すひと』のほか、日本では長らくソフト入手困難であったり配信もなく視聴が難しかった『アダムズ・アップル』『ブレイカウェイ』『メン＆チキン』『フレッシュ・デリ』などの貴重作を含め、マッツ出演作10作品を誕生日の前日、11月21日（金）の夜から8日間連続で放送する。

11月22日に60歳“還暦”を迎える記念すべき誕生日、30代の若き日から深みのある渋さが滲み出る現在まで、マッツ・ミケルセンの魅力の変遷を作品を通して堪能しながらお祝いしよう！

「マッツ・ミケルセン生誕60年祭」放送＆配信情報

〈放送〉

BS10プレミアム 映画10作品を放送

【字幕版】11月21日（金）〜11月28日（金）22：00頃／12月も全作放送（全10作品）

〈配信〉

「BS10プレミアム for prime video」映画8作品とドラマ2シリーズを配信！

■ドラマシリーズ：配信中

『ハンニバル』（全3シーズン）、『UNIT ONE-特別機動捜査班-』（全4シーズン）

■映画：11月22日（土）より配信 計8作品

『ブレイカウェイ』『フレッシュ・デリ』『アダムズ・アップル』『アフター・ウェディング』『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』『偽りなき者』『メン＆チキン』

■映画：配信中

『アナザーラウンド』『007／カジノ・ロワイヤル（2006）』

全ラインナップ詳細はこちら。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.