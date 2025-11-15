お笑い芸人の小島よしおが出演する、総合住宅設備メーカー・コロナの「ハイブリッド式加湿器ＨＳシリーズ」の新テレビＣＭが１５日までに放送開始となった。

同社のＣＭキャラクターを務めて２年目の小島は、水を擬人化したユニークなキャラクターとして出演。加湿器に搭載の「ロータリー加湿フィルター」や「ＵＶ−Ｃ ＬＥＤ」といった機能で「清潔な潤い」として、室内に届けられる様子がコミカルに描かれている。

撮影に際してインタビューも敢行された。ＣＭでは、水の擬人化である小島が「イケメンに変身した水」に驚くシーンが描かれることにちなみ、昨年２月に誕生した第１子の「おぱぴまるくん」のどのような変身、成長ぶりに驚いているかと問われ「最近だとすごく歩くようになって成長スピードに驚いている」と答えた。

「３日前は１０歩から１５歩くらいだったのが、今はもう何十メートルも歩けるようになったり。ご飯を食べる時に手を上手に使えるようにもなり、お風呂の時も変化があって。ちょっと前までは湯船で私がお腹を支えて抱っこしている感じだったんですけれど、最近は自分で湯船に立ち上がって、お風呂を楽しんでいるみたいです。本当に日々、変化しているなって思いますね」とその成長ぶりを満足げに話した。