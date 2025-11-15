「明治神宮大会・高校の部・２回戦、神戸国際大付７−０中京大中京」（１５日、神宮球場）

神戸国際大付の強力打線が３本のアーチをかけて中京大中京に七回コールド勝利し、２００４年以来２１年ぶりの初戦突破を果たした。

プレーボールから７球目。１番・田中が先頭打者本塁打となる右翼スタンドに突き刺すソロで先制。二回には右打者の５番・石原が右中間スタンドに運ぶソロで加点した。さらには四回２死二塁で主将・井本が右越え２ランをマーク。強振で続々と白球を打ち上げた。

５点リードの五回には２死一、三塁から２者連続適時打でさらに２点を追加。８安打７得点の猛攻で全国の舞台でも高い攻撃力を見せつけた。

本塁打を含む２安打２打点の石原は試合後、「公式戦で１本も打てなかったんですけど、この神宮という場面で打ててよかった」と笑顔。「打った瞬間は結構いい手応えで伸びてくれるって感じでした」と感触を振り返った。

漢字は違うが名前は悠資郎（ゆうじろう）で、昭和の大スターと同じという点でも注目される石原。「名前負けしないようにできたんで良かったッス」と照れくさそうに話した。