Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¡½¡½ÄÌ¾Î"¥ï¥¤¥¹¥Ô"¡£
¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ³«¶É20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ò¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·Ï¿¿áÂØ´ë²è¡ÓÂè11ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡Ù¤È¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX3 TOKYO DRIFT¡Ù¤Î¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢11·î¤ËÆÈÀêTV½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ª¥³¥Ê¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦¹â¶¶¹¼ù¡£
2024Ç¯8·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÌò¤òÌ³¤á¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁü¤òÃúÇ«¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤À¡£
¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤ë"¥ï¥¤¥¹¥Ô°¦"¤È¿á¤ÂØ¤¨¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ê¼ýÏ¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²è¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÊ¿¾ï¿´¤òÊÝ¤Á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÌ¾ï¤Î¿á¤ÂØ¤¨ºî¶È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¿¿Ùõ¤Ë±éµ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¤È¤·¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤ËÂ³¤¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÂè°ìºîÌÜ¤ò´û¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïº£²óÆÃ¤Ë²¿¤«¤ò¿·¤·¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¥ó¤È¥Æ¥º¤¬¿·Ï¿ÈÇ¤È¤·¤Æ¤Ï½éÅÐ¾ì²ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½ã¿è¤ËºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢¤´¼«¿È¤¬ÆÃ¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Öº£²ó¤Î¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡Ù¤Î»þÂå¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤È¤¤¤¦³¹¤Ë½ç±þ¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»þ¤Ï¤¹¤´¤¯½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¶¦´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡×¤Î¼ýÏ¿¤ÇÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢¤Þ¤¿¤´¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²»³Ú¤ä¸ú²Ì²»¤¬¤«¤Ê¤êÇÉ¼ê¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶¯¤á¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À¼¤¬Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¹¥¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ï¡Ö¥à¥¥à¥¤Î¥¢¥á¼Ö¤À¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¤â¥ï¥¤¥¹¥Ô¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¹â¶¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤ÎÀè¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÎ²èºîÉÊ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤¿¤·¡¢Ç®¤¤±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ú¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¡Û¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡×¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡ÖÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉX2¡×¤â¥¶¡¦¥·¥Í¥Þ¿·Ï¿ÈÇ¤Ç³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ï¥¤¥¹¥Ô¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ÏÌÞÏÀ¡¢º£²ó¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Þ¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×
