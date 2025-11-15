¡Ö15Ç¯Á°¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤Î´ù¤òÊª¿§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡ÈÓÅÄ¶¶¤Ç³«ºÅ¤ÎÅ¸¼¨¡Ö¤¢¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤¬¥¹¥´¤«¤Ã¤¿
¿¦°÷¼¼¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤·¤Æ¡¢Åß¤Ï¤ä¤¿¤éÃÈ¤«¤¯¡¢²Æ¤Ï¤ä¤¿¤éÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤¿¡¢¤¢¤ÎÉô²°¡£
ÀèÀ¸¤ÈÆÃ¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤¤ï¤±¤Ç¤â°¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç½ÐÍè¤ì¤Ð¤¢¤Þ¤ê¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ëÀèÀ¸¤ÎÀÊ¤Þ¤ÇµÞ¤¤¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Û¤«¤ÎÀèÀ¸¤Î´ù¤Ê¤ó¤Æ¤¸¤í¤¸¤í¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÁáÂ¤ÇÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Â´¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Æþ¤ëµ¡²ñ¤Ê¤É³§Ìµ¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ¡£
¤½¤ó¤Ê¿¦°÷¼¼¤Ë¡¢Âç¿Í¤Î¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¡¢Æþ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¿§¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤é¤·¤¤¡£2025Ç¯11·î15Æü¡Á30Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ÈÓÅÄ¶¶¤Î³Ø¹»À×ÃÏ¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¡Ö¤¢¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
14Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Àè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡Ö¤¢¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤ËÊÄ¹»¤·¤¿¤È¤¢¤ëÃæ³Ø¹»¤Î¿¦°÷¼¼¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Åö»þ¿¦°÷¼¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õ´Ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÉô¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤äÃÄÂÎ¤Ê¤É¤È¤Ï´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¤¤¬......¡£
ËÜÊª¤Î¿¦°÷¼¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Æþ¤ë¤È¤¤Ï¡Ö¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤Î°ì¸À¤¬É¬Í×¡£¤³¤ì¤¬¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡£
¶²¤ë¶²¤ë³«¤±¤¿°ú¤¸Í¤ÎÀè¤Ï......¤·¤ç¡¢¿¦°÷¼¼¤À¡ª¡¡¿¦°÷¼¼¤¬¤¢¤ë¡ª
ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÏºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸«¤¿à¤¢¤Î¿¦°÷¼¼á¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥é¥µ¡¼¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤Á¤ç¤¦¤ÉÃæ³ØÀ¸¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´û»ë´¶¤Î¤¢¤ë¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüÉÕ¡×
ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¡¢¿¦°÷¼¼¤Ï¤Ê¤¼¤«¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºá°´¶¤À¡£
ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢15Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¼·¶¶Ãæ³Ø¹»¡×¤Ç2010Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÂ´¶È¼°¡×¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡£¹õÈÄ¤Ë¤Ï¡¢3·î10Æü¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸¼¨¤Ë½çÏ©¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤ÆOK¡£
²«¿§¤Î´Ý¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸¼¨Êª¤Ï¡¢¿¨¤Ã¤¿¤ê¡¢³«¤±¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
ÀèÀ¸¤Î´ù¤Î¾å¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¿¨¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï......¡£
²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯¸«
Ë×¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£Îø¶õ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢·¯¶õ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó......¡ª
¼ø¶ÈÃæ¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢³¨¤·¤ê¤È¤ê¤âË×¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤Ê......¡£
°ú¤½Ð¤·¤â¼«Í³¤Ë³«¤±¤Æ¤¤¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢³«¤±¤Æ¤ß¤ë¡£
°ú¤½Ð¤·¤Ë¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª²Û»ÒÆþ¤Ã¤Æ¤¿¡£
³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Ã¤ÆàÀèÀ¸á¤Ã¤Æ¥¤¥¥â¥Î¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¿Í´Ö¤Ç¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤«¤â¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢......¡£
ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤òÇÁ¤¸«¤Æ¡¢Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÀèÀ¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î»ý¤ÁÊª¤òÊª¿§¤¹¤ë¼ê¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ö15Ç¯Á°¡×
¤ó¡©¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ......¡£
¤¦¤ï¡¼¡ª¡ª¡ª¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥Ï¡¼¥È¤À¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
Ê¿À®¤Î¥®¥ã¥ë¤È¤«¥ä¥ó¥¡¼¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡¢¥É¥ó¥¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¿¡¢¤¢¤Î¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
²û¤«¤·¤¤......¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ï¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢Ë×¼ý¤µ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£15Ç¯Á°¤ÎÃæ³Ø¹»¤¹¤®¤ë¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Ã¤¤Î³¨¤·¤ê¤È¤ê¤Î¥ë¡¼¥º¥ê¡¼¥Õ¤«¤é²¿¤À¤«²û¤«¤·¤¤Æ÷¤¤¤¬¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«......¡©
²û¤«¤·¤¤¡ª¡¡¤±¤É...
Â¾¤Ë¤â¡¢Ê¿À®¤¹¤®¤ë²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
À¤ÂåÅª¤Ë¤â¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËÜÅö¤ËÃæ³Ø»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤È¤³¤Î¼·¶¶Ãæ³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿¦°÷¼¼¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿¦°÷¼¼Æâ¤Ë¤Ï³Øµé¿·Ê¹¡Ö¼·¶¶¿·Ê¹¡×¤âÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î³Ø¹»¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¾ðÊó¸»¤À¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡£
±§Ãè¿Í¤¬Íè¤¿¤ê¡¢UFO¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤ê¡¢²º¤ä¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
ÁÆÂç¤´¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ËÈô»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤É¤¦¤¤¤¦³Ø¹»......¡©
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼·¶¶Ãæ³Ø¹»¤ÎÂ¸Â³¤òµá¤á¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤é¡¢À¸ÅÌ²ñ¤¬½ðÌ¾¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î´ù¤ä°ú¤½Ð¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¦°÷¼¼Æâ¤Î»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÉÔµ¤Ì£¤À......¡£
µ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤íÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢À¸³èÆü»ï¤Ë¤â......¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤³¤³¤Ï¡¢à²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¤Å¸¼¨á¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤è¤¦¤À¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤¤¡¢ÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¡¢¤½¤·¤Æ15Ç¯Á°¤ËÊÄ¹»¤·¤¿¡¢¼·¶¶Ãæ³Ø¹»¤Î¡Ö¤¢¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤Ê¤Î¤À¡£
Æþ¾ì»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ºý»Ò¤Ë¤Ï¡¢¼·¶¶Ãæ¤¬ÊÄ¹»¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë1Ç¯¡×¤À¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼·¶¶Ãæ³Ø¹»¤Ç¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡½¡½¡©
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¿¦°÷¼¼¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿¦°÷¼¼¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¿¤À¤¿¤Àà¤¢¤Îº¢á¤ò²û¤«¤·¤à¤Î¤â¤è¤·¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£
¡Ö¤¢¤Î¿¦°÷¼¼¡×¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¤À¡£