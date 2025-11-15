愛らしいテリア犬のケーキで誕生日のお祝いを／成城風月堂の「チョコのデコレーション」
◆愛らしいテリア犬のケーキで誕生日のお祝いを／成城風月堂の「チョコのデコレーション」
画像／チョコのデコレーション 5号サイズ 4,158円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「成城風月堂」で購入できる「チョコのデコレーション」をご紹介します。
バタークリームのテリア犬にキュン！
仕事帰りに通りかかった「成城風月堂」にふらりと入ると、目があってしまったのです。つぶらな瞳の、3匹のテリア犬と。私には、チョコレートケーキという舞台の上で、バタークリームでできた犬たちが、ぴかぴかと発光しているように見えました。「連れて帰ってほしいワン」。頭の中でテリアたちが言葉を発し始めます。気がつけば「この子たちを…」と指さし注文していました。
誕生日はとっくに過ぎてしまっていたけれど、衝動的に自分で自分にホールケーキをプレゼント（たまたま購入できましたが、確実に購入するためには必ず予約してください！）。
表面は、パリッと歯切れのいいチョコレート。スポンジ、バタークリーム、ガナッシュと、内側もチョコレート尽くし。スイス産のクーベルチュールチョコレートを贅沢に使っています。
「成城風月堂」の創業は大正7年。民俗学者の柳田國男や、映画監督の黒澤明に、俳優の石原裕次郎と、文化人が多く暮らしてきた街の中で、長らく愛される老舗です。プティガトーに季節の上生菓子と、愛らしい和洋菓子が並んでいます。
取材・文／甲斐みのり
画像／チョコのデコレーション 5号サイズ 4,158円
文筆家・甲斐みのりさんが特別な日にいただきたいおやつをピックアップ。今回は「成城風月堂」で購入できる「チョコのデコレーション」をご紹介します。
バタークリームのテリア犬にキュン！
仕事帰りに通りかかった「成城風月堂」にふらりと入ると、目があってしまったのです。つぶらな瞳の、3匹のテリア犬と。私には、チョコレートケーキという舞台の上で、バタークリームでできた犬たちが、ぴかぴかと発光しているように見えました。「連れて帰ってほしいワン」。頭の中でテリアたちが言葉を発し始めます。気がつけば「この子たちを…」と指さし注文していました。
表面は、パリッと歯切れのいいチョコレート。スポンジ、バタークリーム、ガナッシュと、内側もチョコレート尽くし。スイス産のクーベルチュールチョコレートを贅沢に使っています。
「成城風月堂」の創業は大正7年。民俗学者の柳田國男や、映画監督の黒澤明に、俳優の石原裕次郎と、文化人が多く暮らしてきた街の中で、長らく愛される老舗です。プティガトーに季節の上生菓子と、愛らしい和洋菓子が並んでいます。
取材・文／甲斐みのり