歌舞伎俳優・市川團子、「トライストーン」所属を発表 父親は市川中車（香川照之）
歌舞伎俳優の市川團子（21）がトライストーン・エンタテイメントに所属することが分かった。15日に同事務所が公式サイトで発表した。
【全身ショット】凛とした立ち姿を見せる中村壱太郎＆市川團子
同事務所は「この度、市川團子（五代目）が弊社トライストーン・エンタテイメントに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と報告した。
市川團子は2004年1月16日生まれ、東京都出身。12年6月、新橋演舞場『ヤマトタケル』ワカタケルで五代目市川團子を名のり初舞台を踏む。13年10月、『春興鏡獅子』の胡蝶の精で国立劇場特別賞を受賞。父は市川中車（香川照之）。祖父は市川猿翁。
